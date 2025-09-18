Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) зафіксувало порушення умов договору управителем Будинку профспілок у Києві – консорціумом «КАМпарітет», йдеться у повідомленні пресслужби АРМА. Раніше там виявили спортклуб із покерною залою.

Деталі

Перевірка проводилася з 20 серпня по 5 вересня 2025 року. АРМА заявило, що за результатами перевірки зафіксовано порушення окремих умов договору управління активом. Управителю надано строк для усунення виявлених недоліків та подання пояснень.

До кінця вересня АРМА очікує отримати від управителя офіційні пояснення та підтвердження вжитих заходів для приведення діяльності у відповідність до умов договору.

На підставі результатів перевірки та отриманих пояснень АРМА ухвалить рішення щодо подальшого управління активом.

Контекст

Будинок профспілок України – адмінбудівля, у якій були розташовані Федерація профспілок України, штаб Майдану (під час Помаранчевої революції) та Штаб національного спротиву (під час Євромайдану). Будинок майже повністю згорів у лютому 2014 року. Протягом 2016–2018 років був повністю відновлений приватним інвестором.

Наприкінці 2020 року Печерський районний суд Києва арештував нерухомість Федерації профспілок України: Будинок профспілок, включаючи бізнес-центр (БЦ) Maidan Plaza та інші обʼєкти в рамках справи про привласнення державного майна.

У квітні 2025 року арештований Будинок профспілок у Києві передали в управління консорціуму «КАМпарітет».

У червні 2025 року АРМА направило звернення до правоохоронців через інформацію про розміщення грального закладу у Будинку профспілок на Майдані Незалежності у Києві. Агентство повідомило, що покерний клуб орендував приміщення у Будинку профспілок з 2019 року.

За умовами підписаного договору, щомісяця 89,85% доходів від управління об’єктом має спрямовуватись до держбюджету. Навіть якщо управління буде збитковим, компанія зобов’язана сплачувати до держбюджету гарантований платіж – майже 1,6 млн грн щомісяця, у тому числі за рахунок власних коштів.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, консорціум «Управляюча компанія «КАМпарітет» була зареєстрована 8 травня 2024 року. Її керівником є Ліана Пінькевич, а бенефіціарними власниками – Юрій Тарасенко та Вадим Петрекуци.