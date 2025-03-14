«Астарта» змінила підхід до реалізації продукції: самостійно експортує 95% обсягу

Агрохолдинг «Астарта» Віктора Іванчика до повномасштабного вторгнення реалізував продукцію через дистриб’юторів. Тепер – 95% експортує без їх участі на ринки кінцевого споживача. Про це повідомив директор з комерційної діяльності та стратегічного маркетингу компанії Вячеслав Чук на «Саміті експортерів 2025» від Forbes Ukraine.
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Деталі
- До повномасштабного вторгнення компанія користувалась послугами міжнародних трейдерів. Станом на зараз 95% продукції «Астарта» експортує до кінцевого споживача.
- Компанія продовжує реалізовувати стратегію інвестицій у виробництво продукції з доданою вартістю. Серед них – проєкт з глибокої переробки сої на Полтавщині. Він дозволить розширювати географію за рахунок більшої спроможності логістики та продукту.
- «Астарта» має сертифікований кластер органічного землеробства. Компанія ухвалила рішення також сертифікувати ланцюг виробництва органічної продукції під переробника в будь-якому куточку світу, щоб мати змогу доставляти органічну продукцію на різні ринки, до кінцевого клієнта.
Контекст
«Астарта» – провідний експортер цукру та найбільший виробник молока в Україні. П’ять цукрових заводів «Астарти» в сезоні 2024 виробили 380 000 т цукру – найбільше за останні сім років. Виторг компанії за девʼять місяців 2024-го зріс на 13%, до €441 млн, прибуток – на €20 млн (або 35%), до €75,6 млн.
За підсумками 2024-го «Астарта» майже вдвічі збільшила продажі ріпаку, до 73 400 т, продажі пшениці зросли на 3%, до 365 900 т, молока – на 3%, до 114 200 т, соєвої олії – на 14%, до 48 350 т. Продажі цукру зросли на 40%, до 395 900 т.
Компанія залучила 60 млн кредиту від «Ощадбанку» на будівництво глибокої лінії переробки сої на Глобинському переробному заводі, що на Полтавщині. У планах було виготовляти 100 000 т концентрату соєвого білку на рік.
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