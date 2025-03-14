«Астарта» змінила підхід до реалізації продукції: самостійно експортує 95% обсягу

Агрохолдинг «Астарта» Віктора Іванчика до повномасштабного вторгнення реалізував продукцію через дистриб’юторів. Тепер – 95% експортує без їх участі на ринки кінцевого споживача. Про це повідомив директор з комерційної діяльності та стратегічного маркетингу компанії Вячеслав Чук на «Саміті експортерів 2025» від Forbes Ukraine.

Деталі

До повномасштабного вторгнення компанія користувалась послугами міжнародних трейдерів. Станом на зараз 95% продукції «Астарта» експортує до кінцевого споживача.

Компанія продовжує реалізовувати стратегію інвестицій у виробництво продукції з доданою вартістю. Серед них – проєкт з глибокої переробки сої на Полтавщині. Він дозволить розширювати географію за рахунок більшої спроможності логістики та продукту.

«Астарта» має сертифікований кластер органічного землеробства. Компанія ухвалила рішення також сертифікувати ланцюг виробництва органічної продукції під переробника в будь-якому куточку світу, щоб мати змогу доставляти органічну продукцію на різні ринки, до кінцевого клієнта.

Контекст

«Астарта» – провідний експортер цукру та найбільший виробник молока в Україні. П’ять цукрових заводів «Астарти» в сезоні 2024 виробили 380 000 т цукру – найбільше за останні сім років. Виторг компанії за девʼять місяців 2024-го зріс на 13%, до €441 млн, прибуток – на €20 млн (або 35%), до €75,6 млн.

За підсумками 2024-го «Астарта» майже вдвічі збільшила продажі ріпаку, до 73 400 т, продажі пшениці зросли на 3%, до 365 900 т, молока – на 3%, до 114 200 т, соєвої олії – на 14%, до 48 350 т. Продажі цукру зросли на 40%, до 395 900 т.

Компанія залучила 60 млн кредиту від «Ощадбанку» на будівництво глибокої лінії переробки сої на Глобинському переробному заводі, що на Полтавщині. У планах було виготовляти 100 000 т концентрату соєвого білку на рік.