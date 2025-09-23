Астраханський газопереробний завод (ГПЗ), що належить «Газпрому», припинив виробництво моторного палива 22 вересня через пожежу, викликану атакою безпілотника. Про це пише Reuters із посиланням на три джерела в промислових колах.

Деталі

За інформацією співрозмовників, вогонь пошкодив установку з переробки конденсату потужністю 3 млн тонн на рік, яка відповідає за виробництво бензину та дизельного пального.

Джерела зазначили, що відновлення роботи заводу можливе лише через кілька тижнів або навіть місяців.

Санкт-Петербурзька товарна біржа з понеділка зупинила торги оптовими партіями палива з Астраханського ГПЗ.

Контекст

Губернатор регіону Ігор Бабушкін у понеділок повідомив, що промислове підприємство в області зазнало атаки дронів, не уточнюючи, про який саме об’єкт йдеться.

Астраханський ГПЗ розташований неподалік Каспійського моря, приблизно за 1675 км від кордону з Україною. У 2024 році підприємство переробило 1,8 млн тонн стабільного конденсату, виробивши 800 000 тонн бензину, 600 000 тонн дизельного пального та 300 000 тонн мазуту.