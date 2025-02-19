«Аврора» відкрила розподільчий центр у межах комплексу West Gate Logistic, який був пошкоджений через російські обстріли

Мережа мультимаркетів «Аврора» відкрила розподільчий центр площею більш ніж 7000 кв. м у Стоянці на Київщині. Про це повідомила пресслужба компанії. Це перший етап відновлення логістичного комплексу West Gate Logistic, який був пошкоджений через російські обстріли.

Ключові факти

Розподільчий центр на початковому етапі обслуговуватиме 150 магазинів у Києві та Київській області. Протягом кількох місяців «Аврора» планує збільшити цей показник до 250 торгових точок.

«Це дозволить мережі значно покращити ефективність доставки товарів, оптимізувати логістичні витрати і відкрити 200 нових робочих місць», – каже директорка з логістики «Аврори» Олена Цимбалиста. Принцип «Аврори» – товар має надходити до магазинів що два дні, додає вона.

Логістичний комплекс West Gate Logistic займає земельну ділянку площею 144 000 кв. м із загальною будівлею у 7400 кв. м, складом у 5600 кв. м та зруйнованими приміщеннями на 90 000 кв. м. Повноцінний запуск інноваційного логістичного комплексу заплановано до кінця 2026 року.

із загальною будівлею у 7400 кв. м, складом у 5600 кв. м та зруйнованими приміщеннями на 90 000 кв. м. Повноцінний запуск інноваційного логістичного комплексу заплановано до кінця 2026 року. До кінця лютого 2025-го «Аврора» завершить масштабування розподільчого центру у Львові – він збільшить площу до 20 000 кв. м.

Контекст

8 листопада 2023 року «Аврора» відкрила розподільчий центр у Львові на 7000 кв. м, створивши більше 300 нових робочих місць.

21 серпня 2024-го ТОВ «Вигідна покупка», яка розвиває мережу мультимаркетів «Аврора», завершило угоду з придбання майнового комплексу, який раніше належав ТОВ «Вест Гейт Логістик» із групи Dragon Capital. Це логістичний комплекс West Gate Logistic під Києвом, що складався з двох будівель. Менша за площею працює, більша – зруйнована внаслідок бойових дій.

«Аврора» інвестувала у відбудову двох черг складського комплексу $63 млн. Цей комплекс є одним із найбільших складських обʼєктів у Київській області.

«Ми обрали саме цей обʼєкт для придбання, оскільки він гарно підходить нам за розмірами та розташуванням і в майбутньому дасть змогу швидше та якісніше доставляти товари до Києва та його околиць», – розповідав Forbes Ukraine у серпні 2024 року Тарас Панасенко.

Сукупно на лютий 2025 року «Аврора» володіє чотирма розподільчими центрами та двома логістичними хабами.