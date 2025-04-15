Банки видали бізнесу енергокредитів на 10 млрд грн для встановлення 640 МВт потужності

За 10 місяців реалізації програми енергокредитів бізнес отримав понад 10 млрд грн від українських банків, що дозволить йому встановити майже 640 МВт потужності. Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 15 квітня.

Ключові факти

За словами голови уряду, бізнес та громадяни активно використовують енергетичні кредити на встановлення газопоршневих, когенераційних установок, вітряків, сонячних панелей та генераторів.

Із початку реалізації програми бізнес отримав понад 10 млрд грн, що дозволить йому встановити майже 640 МВт потужності.

Водночас сума кредитування фізичних осіб наближається до 1 млрд грн.

Контекст

Через масштабне руйнування енергетичної системи внаслідок російських атак в Україні запустили низку пільгових програм для кредитування енергетичної галузі, а в Стратегії розвитку кредитування це стало одним з двох пріоритетів разом з кредитуванням оборонної галузі.

Влітку Кабінет Міністрів запустив програми для бізнесу та населення, які стимулюватимуть до енергетичної стійкості. Із 20 липня 2024 року в Україні запрацювала урядова програма пільгового кредитування для приватних домогосподарств. Власники будинків можуть отримати фінансування під 0% для закупівлі обладнання і встановлення у власних домогосподарствах сонячних панелей з системами накопичення енергії та вітрових установок. Постанова уряду передбачає, що держава повністю компенсуватиме відсоткову ставку за такими кредитами впродовж 10 років. Сума кредиту може складати до 480 000 грн на придбання та встановлення гібридної системи електропостачання.

Також з’явилась можливість для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) скористатись програмою державної підтримки «Доступні кредити 5-7-9%». Forbes Ukraine зібрав детальний гайд, як фізособам та ОСББ/ЖБК отримати енергетичні кредити та гранти від уряду.

9 грудня 2024-го НБУ повідомив, що з червня по листопад 2024 року українські банки отримали заявки від бізнесу на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури на суму 68,6 млрд грн, з яких профінансовано 8,3 млрд грн.