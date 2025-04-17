Боєприпаси для Leopard та Gepard, ракети для IRIS-T. Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги

Німеччина оголосила про черговий пакет військової підтримки для України, що включає ракети для ППО IRIS-T, артилерійські системи Zuzana-2 та бронетехніку. Про це повідомляється на сайті уряду ФРН 17 квітня.

До нового пакета входять:

66 протимінних машин MRAP;

боєприпаси для танків Leopard 2 і зеніток Gepard (38 000);

ракети для ЗРК IRIS-T;

три САУ Zuzana-2 (за участі Данії та Норвегії);

27 000 снарядів 155 мм і 1000 снарядів 122 мм;

70 БпЛА VECTOR, 150 ударних БпЛА HF-1, 10 надводних дронів;

шість евакуаційних машин Bergepanzer 2;

чотири машини для розмінування та два мінні плуги.

Крім того, Україна отримала 41 радар, 187 лазерних далекомірів, 92 біноклі, 55 підводних скутерів, три автомобілі для прикордонників, 917 протитанкових засобів RGW 90, штурмові гвинтівки, джгути та спальні мішки.

Контекст

У лютому 2024 року президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц уклали угоду про безпекову співпрацю та довгострокову підтримку. Згідно з документом, Німеччина у 2024-му виділила Україні військову допомогу на суму понад €7 млрд. ФРН зобов’язалася надавати підтримку протягом дії угоди.

У березні 2025 року Бундестаг XX скликання на своєму останньому засіданні вніс зміни до Основного закону, дозволивши перевищити ліміти запозичень. Це рішення відкрило шлях до багатомільярдних інвестицій в оборону та інфраструктуру, а також розблокувало €3 млрд на військову допомогу Україні.