Боеприпасы для Leopard и Gepard, ракеты IRIS-T. Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи

Германия объявила об очередном пакете военной поддержки для Украины, включающем ракеты для ПВО IRIS-T, артиллерийские системы Zuzana-2 и бронетехнику. Об этом сообщается на сайте правительства ФРГ 17 апреля.

В новый пакет входят:

66 противоминных машин MRAP;

боеприпасы для танков Leopard 2 и зениток Gepard (38 000);

ракеты для ЗРК IRIS-T;

три САУ Zuzana-2 (при участии Дании и Норвегии);

27 000 снарядов 155 мм и 1000 снарядов 122 мм;

70 БпЛА VECTOR, 150 ударных БпЛА HF-1, 10 надводных дронов;

шесть эвакуационных машин Bergepanzer 2;

четыре машины для разминирования и два минных плуга.

Кроме того, Украина получила 41 радар, 187 лазерных дальномеров, 92 бинокля, 55 подводных скутеров, три автомобиля для пограничников, 917 противотанковых средств RGW 90, штурмовые винтовки, жгуты и спальные мешки.

Контекст

В феврале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц заключили соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. Согласно документу, Германия в 2024-м выделила Украине военную помощь на сумму свыше €7 млрд. ФРГ обязалась оказывать поддержку в течение действия соглашения.

В марте 2025 года Бундестаг XX созыва на своем последнем заседании внес изменения в Основной закон, позволив превысить лимиты заимствований. Это решение открыло путь к многомиллиардным инвестициям в оборону и инфраструктуру, а также разблокировало €3 млрд на военную помощь Украине.