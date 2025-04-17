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Боеприпасы для Leopard и Gepard, ракеты IRIS-T. Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Зенитная установка Gepard /Getty Images

Зенитная установка Gepard Фото Getty Images

Германия объявила об очередном пакете военной поддержки для Украины, включающем ракеты для ПВО IRIS-T, артиллерийские системы Zuzana-2 и бронетехнику. Об этом сообщается на сайте правительства ФРГ 17 апреля.

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В новый пакет входят:

  • 66 противоминных машин MRAP;
  • боеприпасы для танков Leopard 2 и зениток Gepard (38 000);
  • ракеты для ЗРК IRIS-T;
  • три САУ Zuzana-2 (при участии Дании и Норвегии);
  • 27 000 снарядов 155 мм и 1000 снарядов 122 мм;
  • 70 БпЛА VECTOR, 150 ударных БпЛА HF-1, 10 надводных дронов;
  • шесть эвакуационных машин Bergepanzer 2;
  • четыре машины для разминирования и два минных плуга.

Кроме того, Украина получила 41 радар, 187 лазерных дальномеров, 92 бинокля, 55 подводных скутеров, три автомобиля для пограничников, 917 противотанковых средств RGW 90, штурмовые винтовки, жгуты и спальные мешки.

Контекст

В феврале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц заключили соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. Согласно документу, Германия в 2024-м выделила Украине военную помощь на сумму свыше €7 млрд. ФРГ обязалась оказывать поддержку в течение действия соглашения.

В марте 2025 года Бундестаг XX созыва на своем последнем заседании внес изменения в Основной закон, позволив превысить лимиты заимствований. Это решение открыло путь к многомиллиардным инвестициям в оборону и инфраструктуру, а также разблокировало €3 млрд на военную помощь Украине.

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