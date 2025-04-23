Bolt не очікує посилення конкуренції з Uklon після угоди з «Київстаром»

Генеральний менеджер сервісу онлайн-виклику авто Bolt в Україні Сергій Павлик не очікує зростання конкуренції на ринку після купівлі Uklon мобільним оператором «Київстар». Про це він розповів в інтерв’ю Forbes.
Подарунок для справжніх лідерок та лідерів
Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз
Деталі
- «Суттєвих змін ми не очікуємо, але угода показує, що ринок цікавий, живий та динамічний», – каже Павлик. Він додає, що на глобальному ринку суперники Bolt – великі компанії з бюджетами у десятки мільярдів доларів. «Це нас не зупиняє і нам ніколи не заважало», – додає керівник Bolt в Україні.
- За його словами, для менших гравців на ринку ситуація з конкуренцією теж відчутно не зміниться. «Їхня ринкова частка дуже мала, сезонність буде впливати на них значно більше, ніж подібні події», – додає Павлик.
Контекст
6 лютого Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив компанії «Київстар» придбати контрольний пакет акцій Uklon.
«Київстар» подав заявку на придбання Uklon у грудні 2024-го, повідомив Антимонопольний комітет на запит Forbes Ukraine 24 січня.
Сторони завершили процес закриття угоди щодо купівлі 97% корпоративних прав Uklon 2 квітня, йшлося в пресрелізі «Київстару». Решта 3% корпоративних прав Uklon залишилися у власності Віталія Дятленка, одного зі співзасновників компанії.
Лідер українського ринку Uklon закінчив три квартали 2024-го з виторгом у 1,2 млрд грн, за даними YouControl. Це удвічі більше, ніж за аналогічний період 2023-го.
Сервіс онлайн-виклику авто Bolt – другий гравець на українському ринку райдхейлінгу з часткою 37,5%, за даними дашборду monobank, який має 9,5 млн клієнтів. В Україні у Bolt близько 100 000 активних водіїв. Від лідера ринку Uklon естонська компанія відстає менше ніж на 10 відсоткових пунктів.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.