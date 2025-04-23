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Bolt не очікує посилення конкуренції з Uklon після угоди з «Київстаром»

Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes

1 хв читання

Генеральний менеджер сервісу онлайн-виклику авто Bolt в Україні Сергій Павлик не очікує зростання конкуренції на ринку після купівлі Uklon мобільним оператором «Київстар». Про це він розповів в інтерв’ю Forbes

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  • «Суттєвих змін ми не очікуємо, але угода показує, що ринок цікавий, живий та динамічний», – каже Павлик. Він додає, що на глобальному ринку суперники Bolt – великі компанії з бюджетами у десятки мільярдів доларів. «Це нас не зупиняє і нам ніколи не заважало», – додає керівник Bolt в Україні.
  • За його словами, для менших гравців на ринку ситуація з конкуренцією теж відчутно не зміниться. «Їхня ринкова частка дуже мала, сезонність буде впливати на них значно більше, ніж подібні події», – додає Павлик.  

Контекст  

6 лютого Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив компанії «Київстар» придбати контрольний пакет акцій Uklon

«Київстар» подав заявку на придбання Uklon у грудні 2024-го, повідомив Антимонопольний комітет на запит Forbes Ukraine 24 січня.

Сторони завершили процес закриття угоди щодо купівлі 97% корпоративних прав Uklon 2 квітня, йшлося в пресрелізі «Київстару». Решта 3% корпоративних прав Uklon залишилися у власності Віталія Дятленка, одного зі співзасновників компанії.

Лідер українського ринку Uklon закінчив три квартали 2024-го з виторгом у 1,2 млрд грн, за даними YouControl. Це удвічі більше, ніж за аналогічний період 2023-го. 

Сервіс онлайн-виклику авто Bolt – другий гравець на українському ринку райдхейлінгу з часткою 37,5%, за даними дашборду monobank, який має 9,5 млн клієнтів. В Україні у Bolt близько 100 000 активних водіїв. Від лідера ринку Uklon естонська компанія відстає менше ніж на 10 відсоткових пунктів. 

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