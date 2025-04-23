Bolt не ожидает усиления конкуренции с Uklon после соглашения с «Киевстаром»

Генеральный менеджер сервиса онлайн-вызова авто Bolt в Украине Сергей Павлик не ожидает роста конкуренции на рынке после покупки Uklon мобильным оператором «Киевстар». Об этом он рассказал в интервью Forbes.
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- «Существенных изменений мы не ожидаем, но соглашение показывает, что рынок интересен, жив и динамичен», – говорит Павлик. Он добавляет, что на глобальном рынке соперники Bolt – крупные компании с бюджетами в десятки миллиардов долларов. «Это нас не останавливает и нам никогда не мешало», – добавляет руководитель Bolt в Украине.
- По его словам, для меньших игроков на рынке ситуация с конкуренцией тоже ощутимо не изменится. «Их рыночная доля очень мала, сезонность будет влиять на них гораздо больше, чем подобные события», – добавляет Павлик.
Контекст
6 февраля Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компании «Киевстар» приобрести контрольный пакет акций Uklon.
«Киевстар» подал заявку на приобретение Uklon в декабре 2024-го, сообщил Антимонопольный комитет по запросу Forbes Ukraine 24 января.
Стороны завершили процесс закрытия соглашения о покупке 97% корпоративных прав Uklon 2 апреля, говорилось в пресс-релизе «Киевстара». Остальные 3% корпоративных прав Uklon остались в собственности Виталия Дятленко, одного из соучредителей компании.
Лидер украинского рынка Uklon закончил три квартала 2024-го с выручкой в 1,2 млрд грн, по данным YouControl. Это вдвое больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Сервис онлайн-вызова авто Bolt – второй игрок на украинском рынке райдхейлинга с долей 37,5%, по данным дашборда monobank, у него 9,5 млн клиентов. В Украине у Bolt около 100 000 активных водителей. От лидера рынка Uklon эстонская компания отстает менее чем на 10 процентных пунктов.
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