Високий суд Англії та Уельсу різко обмежив особисті витрати колишніх власників ПриватБанку у рамках оновленого всесвітнього наказу про замороження активів (WFO). Відповідно до рішення судді Джастіса Трауера від 10 листопада, Коломойський може витрачати не більш ніж одну 1000 фунтів на місяць, тоді як Боголюбову дозволено 30 000, передає LIGA.net.

Деталі

Версія наказу про всесвітнє замороження активів (WFO), ухвалена Апеляційним судом на попередньому етапі цього провадження, дозволяла Боголюбову витрачати 151 600 фунтів на місяць.

«На мою думку, належним є розмір у 30 000 фунтів на місяць – істотно менше, ніж сума, яку Боголюбову дозволяли раніше, проте, на моє переконання, саме така сума є виправданою з огляду на надані докази та поточну стадію процесу. Відповідно, саме цей показник буде внесено як до наказу про наслідки (CO), так і до наказу про замороження активів (WFO)», с йдеться в рішенні суду.

Для Коломойського, який понад рік перебуває у СІЗО, встановлено ліміт у 1000 фунтів.

«[Адвокат Коломойського Гейдон] просив дозволити 2000 фунтів на тиждень. На мою думку, це дуже велика сума для особи, що перебуває під вартою. Оскільки я маю дуже мало відомостей про те, для чого ці кошти можуть бути потрібні, а пан Гейдон не отримав чітких вказівок, вважаю, що належним є розумний ліміт до 1000 фунтів на місяць», – зазначив суддя.

Зміни пов’язані з тим, що Боголюбов разом із Коломойським залишаються боржниками ПриватБанку та мають виплатити установі $3 млрд.

Контекст

Вісім років тривав судовий процес у Лондоні між державним ПриватБанком та ексвласниками Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим. Наприкінці червня банк отримав позитивне для себе рішення про те, що колишні акціонери нанесли установі багатомільярдні збитки через складну схему виведення коштів. 10 листопада «Приват» оголосив, що Високий суд Англії закрив останнє невизначене питання у справі, визначивши суму компенсації, які бізнесмени мають виплатити установі – понад $3 млрд. Також їм відмовили у праві на апеляцію. Forbes Ukraine реконструював головні події одного з наймасштабніших судових процесів в історії України.