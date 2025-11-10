Высокий суд Англии и Уэльса резко ограничил личные расходы бывших владельцев ПриватБанка в рамках обновленного всемирного приказа о заморозке активов (WFO). Согласно решению судьи Джастиса Трауэра от 10 ноября, Коломойский может тратить не более 1000 фунтов в месяц, тогда как Боголюбову разрешено 30 000, передает LIGA.net.

Подробности

Версия приказа о всемирном замораживании активов (WFO), принятая Апелляционным судом на предварительном этапе этого производства, позволяла Боголюбову тратить 151 600 фунтов в месяц.

«По моему мнению, размер в 30 000 фунтов в месяц – существенно меньше, чем сумма, которую Боголюбову разрешали раньше, однако, по моему убеждению, именно такая сумма оправдана с учетом предоставленных доказательств и текущей стадии процесса. Соответственно, именно этот показатель будет внесен как в приказ о последствиях (CO), так и в приказ о заморозке активов (WFO)», говорится в решении суда.

Для Коломойского, который более года находится в СИЗО, установлен предел в 1000 фунтов.

«[Адвокат Коломойского Гейдон] просил разрешить 2000 фунтов в неделю. По-моему, это очень большая сумма для находящегося под стражей. Поскольку у меня очень мало сведений о том, для чего эти средства могут потребоваться, а господин Гейдон не получил четких указаний, считаю, что положен разумный лимит до 1000 фунтов в месяц», – отметил судья.

Изменения связаны с тем, что Боголюбов вместе с Коломойским остаются должниками ПриватБанка и должны выплатить учреждению $3 млрд.

Контекст

Восемь лет шел судебный процесс в Лондоне между государственным ПриватБанком и экс-владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. В конце июня банк получил положительное для себя решение о том, что бывшие акционеры нанесли учреждению многомиллиардный ущерб из-за сложной схемы вывода средств. 10 ноября «Приват» объявил, что Высокий суд Англии закрыл последний неопределенный вопрос по делу, определив сумму компенсации, которую бизнесмены должны выплатить учреждению – более $3 млрд. Также им отказали в праве на апелляцию. Forbes Ukraine реконструировал главные события одного из самых масштабных судебных процессов в истории Украины.