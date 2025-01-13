Будинок з ділянкою на березі Дніпра і квартири в Києві. АРМА оголосило конкурс на управителя нерухомості Медведчука

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на пошук управителя для арештованої нерухомості Віктора Медведчука, зокрема, будинків, квартир і земельної ділянки, повідомляє пресслужба агентства 13 січня.

Ключові факти

У системі публічних закупівель Prozorro вже опубліковані три квартири, житловий та нежитловий будинки, а також земельна ділянка, які належали Медведчуку.

Нежитлову нерухомість ТОВ «Інвестиційна компанія Спорт-Тур» в Києві було арештовано та передано в управління АРМА ухвалою Печерського районного суду м. Києва.

АРМА обрало на конкурсних засадах оцінювача. Ним став ПП «Бізнес-Консалтинг», який провів незалежну оцінку арештованого активу та визначив його вартість у 148,6 млн грн.

Серед арештованих обʼєктів нерухомості, переданих в управління АРМА: житловий будинок (загальною площею 731, 6 кв. м) та земельна ділянка (загальною площею 0,0775 га. на березі Дніпра, з видом на Оболонську набережну), нежитловий будинок (877,9 кв. м у Шевченківському районі Києва), квартира (98,7 кв. м, у Деснянському районі Києва), дві квартири (51,2 кв. м, та 69,1 кв. м. в Оболонському районі Києва).

Конкурс на відбір управителя проводитиметься через Prozorro. Всі зацікавлені учасники можуть подати свої пропозиції щодо управління цим арештованим активом, у тому числі, іноземний бізнес. Проект договору з майбутнім управителем також містить обовʼязкову норму мінімального щомісячного гарантійного платежу, яку має сплачувати управитель з власних коштів, при відсутності, чи недостатності доходів від управління активом.

Всі кошти від управління новообраний управитель буде сплачувати напряму до Державного бюджету.

Контекст

У квітні 2022 року Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило розслідування справи проти Віктора Медведчука за підозрою в державній зраді. У вересні того ж року його обміняли на 55 росіян, 215 азовців та інших українських полонених.

До війни Forbes оцінював статки Медведчукав $620 млн, з яких $190 млн припадали на його персональний транспорт, включно з 92-метровою яхтою Royal Romance, побудованою в 2015 році. Спочатку вартість яхти становила близько $200 млн, але після введення санкцій у 2021 році знизилася вдвічі. Яхта була зареєстрована на офшор на Маршаллових островах.

13 листопада 2024 року АРМА реалізувало перші 16 картин з арештованої колекції Медведчука через систему «Прозорро.Продажі». Від продажу було отримано майже 317 000 грн.

На початку грудня агентство отримало офіційний звіт оцінки щодо спортивної бази Медведчука, переробленої під приватну дачу. Її оцінили в 757,3 млн грн. Після збору усієї інформації та підготовки тендерної документації АРМА оголосить конкурс на відбір управителя для цієї спортивної бази.