ТОВ «Ґудвеллі Україна», українська аграрна компанія з данськими інвестиціями, отримала схвалення Антимонопольного комітету України (АМКУ) на придбання ПП «Агро-Віта». Відповідне рішення було ухвалено на засіданні АМКУ 18 вересня.

Деталі

Згідно з рішенням комітету, ТОВ «Ґудвеллі Україна» дозволено придбати корпоративні права ПП «Агро-Віта» у розмірі, що забезпечить контроль над 50% голосів у вищому органі управління компанії.

Контекст

Goodvalley – міжнародна агрокомпанія, що спеціалізується на виробництві сільськогосподарської продукції та продуктів зі свинини, застосовуючи данські стандарти виробництва. Група працює у Східній Європі, а до 2018 року була відома як Axzon A/S.

До 2022 року Goodvalley мала офіси в Данії, Польщі, Росії та Україні, але на 2023 рік її діяльність зосереджена переважно в Україні та Польщі.

«Ґудвеллі Україна» (раніше – «Даноша»), заснована у 2003 році, має головний офіс у селі Копанки Калуського району Івано-Франківської області. Компанія працює за моделлю повного циклу, займаючись тваринництвом (свині, велика рогата худоба), рослинництвом (зернові, олійні культури), виробництвом біогазу, комбікормів тощо. Вона володіє землями у Львівській та Івано-Франківській областях, орендує земельні ділянки та має інфраструктуру для обслуговування нежитлових споруд.

ПП «Агро-Віта», зареєстроване у травні 2004 року в селі Кінашів Галицького району Івано-Франківської області, спеціалізується на вирощуванні зернових, бобових та насіння олійних культур.