ООО «Гудвелли Украина», украинская аграрная компания с датскими инвестициями, получила одобрение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на покупку ЧП «Агро-Вита». Соответствующее решение было принято на заседании АМКУ 18 сентября.

Подробности

Согласно решению комитета, ООО «Гудвелли Украина» разрешено приобрести корпоративные права ЧП «Агро-Вита» в размере, что обеспечит контроль над 50% голосов в высшем органе управления компании.

Контекст

Goodvalley – международная агрокомпания, специализирующаяся на производстве сельскохозяйственной продукции и продуктов из свинины, применяя датские стандарты производства. Группа работает в Восточной Европе, а до 2018 года была известна как Axzon A/S.

До 2022 года у Goodvalley были офисы в Дании, Польше, России и Украине, но на 2023 год ее деятельность сосредоточена в основном в Украине и Польше.

«Гудвелли Украина» (ранее – «Даноша»), основанная в 2003 году, имеет головной офис в селе Копанки Калушского района Ивано-Франковской области. Компания работает по модели полного цикла, занимаясь животноводством (свиньи, крупный рогатый скот), растениеводством (зерновые, масличные культуры), производством биогаза, комбикормов и т.д. Она владеет землями во Львовской и Ивано-Франковской областях, арендует земельные участки и имеет инфраструктуру для обслуживания нежилых построек.

ЧП «Агро-Вита», зарегистрированное в мае 2004 года в селе Кинашев Галицкого района Ивано-Франковской области, специализируется на выращивании зерновых, бобовых и семян масличных культур.