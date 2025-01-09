Дефіцит бюджету у 2024 році скоротився на 3% ВВП – оцінка Forbes Ukraine

У 2024 році дефіцит державного бюджету склав 1,35 трлн грн, що значно нижче передбаченого законом плану в 1,85 трлн грн. Про це йдеться в аналізі підсумків виконання державного бюджету в 2024 році, здійсненому Аналітичним відділом Forbes Ukraine.

Ключові факти

Причина розбіжності полягає передусім у зарахуванні грантів від міжнародних партнерів у доходи бюджету – під час планування ці кошти закладають як фінансування дефіциту.

З урахуванням грантів як частини фінансування, бюджетний дефіцит становив 1,8 трлн грн, або 23,5-24,5% ВВП (в залежності від фактичного номінального обсягу ВВП за підсумками року).

Для порівняння, у 2023 році дефіцит (також без врахування грантів у дохідну частину) становив 27% ВВП, у 2022-му також 27% ВВП.

Зменшення дефіциту відбувалось навіть враховуючи, що плани за багатьма ключовими податками в 2024 році не було виконано.

Загальні видатки держбюджету в 2024 році становили 4,5 трлн грн, що на 20% вище плану. У грудні було зафіксовано рекорд місячних видатків: близько 700 млрд грн.

Контекст

Парламент 19 листопада ухвалив держбюджет на 2025 рік. Плановий дефіцит – 1,6 трлн грн, або 19,4% ВВП. Традиційно найбільшою статтею видатків став сектор безпеки та оборони – 2,2 трлн грн. Видатки загального фонду передбачені на рівні 3,6 трлн грн, а доходи – 2,05 трлн грн.

4 грудня міністр фінансів Сергій Марченко підписав кредитну угоду між Україною та ЄС про залучення €35 млрд макрофінансової допомоги (MFA). Погашення позики відбуватиметься виключно за рахунок майбутніх прибутків від заморожених активів РФ в ЄС.