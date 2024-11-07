Державний оператор тилу застосовуватиме санкції до недобросовісних постачальників

Державний оператор тилу (ДОТ), який забезпечує закупівлю продуктів для армії, розробив обмежувальні заходи для постачальників, які не виконують свої зобовʼязання за договорами. Для прозорості та відкритості процесу створено дві комісії, йдеться у пресрелізі ДОТ.

Деталі

Санкції передбачають відмову від встановлення ділових відносин із ДОТ на майбутнє, як наслідок – дискваліфікацію у подальших закупівельних процедурах.

Застосування обмежень визначатиме дворівнева комісія з можливістю оскарження такого рішення. Максимальний термін такого обмеження – один рік з дня набуття чинності рішення комісії.

Обмеження застосовуватимуть через режим оперативно-господарських санкцій, передбачених Господарським кодексом України. ДОТ вважає, що це слугуватиме додатковою мотивацією для постачальників для підвищення відповідального ставлення до забезпечення ЗСУ.

Кого торкнуться санкції:

Порушників антикорупційного/санкційного законодавства. Постачальників фальсифікованої або неякісної продукції. Компаній, що мають низький відсоток постачання (SLA). Підприємств, що надають недостовірні або підроблені документи на товари.

Для прозорості та відкритості процесу в ДОТ створено дві комісії: перша комісія розглядає питання застосування обмежувального заходу по суті, друга – скарги щодо застосування обмежувального заходу з боку постачальника.

Постачальник має право оскаржити таке рішення протягом п’яти робочих днів з моменту винесення рішення по суті.

Контекст

З 1 грудня 2023 року в Україні працює нова система закупівель для Збройних сил України, розроблена за принципами НАТО. Раніше всі повноваження щодо закупівель були зосереджені в Департаменті ресурсного забезпечення Міноборони. Нова система закупівель складається з двох рівнів. На першому рівні – Департамент політики закупівель Міноборони, на другому – два новостворених держпідприємства, які безпосередньо займатимуться закупівлями: «Агенція закупівель у сфері оборони» (ДП «Державний оператор тилу») та «Агенція оборонних закупівель».

З лютого ДОТ намагався провести тендер на закупівлю їжі для армії за новими правилами. Але, по-перше, на торги не прийшли найбільші торговельні мережі країни, по-друге, старі компанії-постачальники зірвали закупівлі. Зрештою ДОТ уклав прямі тимчасові договори з виробниками продуктів харчування. Детальніше про це – у матеріалі Forbes Ukraine.

За першу половину 2024 року ДОТ залучив більше 20 нових непродовольчих постачальників, зараз військо забезпечують 165 компаній, розповіла директорка із закупівель Державного оператора тилу Вікторія Виноградова на Форумі підприємців Forbes. Станом на червень 2024-го агенція уклала 391 договір сумарно на 47 млрд грн.

Міноборони цьогоріч зекономило на закупівлях понад 16 млрд грн, повідомив очільник відомства Рустем Умєров у колонці для Forbes Ukraine. Він нагадав, що міністерство створило окремі закупівельні агенції ДОТ і АОЗ.