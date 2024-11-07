Государственный оператор тыла будет применять санкции к недобросовестным поставщикам

Государственный оператор тыла (ГОТ), обеспечивающий закупку продуктов для армии, разработал ограничительные меры для поставщиков, которые не выполняют свои обязательства по договорам. Для прозрачности и открытости процесса созданы две комиссии, говорится в пресс-релизе ГОТ.

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Санкции предусматривают отказ от установления деловых отношений с ГОТ на будущее, как следствие – дисквалификацию в дальнейших закупочных процедурах.

Применение ограничений будет определять двухуровневая комиссия с возможностью обжалования решения. Максимальный срок такого ограничения – один год со дня вступления решения комиссии в силу.

Ограничения будут применяться через режим оперативно-хозяйственных санкций, предусмотренных Хозяйственным кодексом Украины. ГОТ считает, что это будет служить дополнительной мотивацией для поставщиков для повышения ответственного отношения к обеспечению ВСУ.

Кого коснутся санкции:

Нарушителей антикоррупционного/санкционного законодательства. Поставщиков фальсифицированной или некачественной продукции. Компаний, имеющих низкий процент поставок (SLA). Предприятий, предоставляющих недостоверные или поддельные документы на товары.

Для прозрачности и открытости процесса в ГОТ созданы две комиссии: первая комиссия рассматривает вопрос применения ограничительного мероприятия по существу, вторая – жалобы о применении ограничительного мероприятия со стороны поставщика.

Поставщик имеет право обжаловать такое решение в течение пяти рабочих дней с момента вынесения решения по существу.

Контекст

С 1 декабря 2023 года в Украине работает новая система закупок для Вооруженных сил Украины, разработанная по принципам НАТО. Ранее все полномочия по закупкам были сосредоточены в Департаменте ресурсного обеспечения Минобороны. Новая система закупок состоит из двух уровней. На первом уровне – Департамент политики закупок Минобороны, на втором – два новосозданных госпредприятия, которые будут непосредственно заниматься закупками: «Агентство закупок в сфере обороны» (ГП «Государственный оператор тыла») и «Агентство оборонных закупок».

С февраля ГОТ пытался провести тендер на закупку еды для армии по новым правилам. Но, во-первых, на торги не пришли крупнейшие торговые сети страны, во-вторых, старые компании-поставщики сорвали закупки. В итоге ГОТ заключил прямые временные договоры с производителями продуктов питания. Подробнее об этом – в материале Forbes Ukraine.

За первую половину 2024 года ГОТ привлек более 20 новых непродовольственных поставщиков, сейчас войско обеспечивают 165 компаний, рассказала директор по закупкам Государственного оператора тыла Виктория Виноградова на Форуме предпринимателей Forbes. По состоянию на июнь 2024-го агентство заключило 391 договор суммарно на 47 млрд грн.

Минобороны в этом году сэкономило на закупках более 16 млрд грн, сообщил глава ведомства Рустем Умеров в колонке для Forbes Ukraine. Он напомнил, что министерство создало отдельные закупочные агентства ГОТ и АОЗ.