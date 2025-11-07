После обследования инженерных систем торгово-офисного комплекса Gulliver консорциум государственных банков обнаружил признаки умышленной порчи, изъятия и незаконного вывоза критического оборудования. Банки готовятся привлечь виновных к гражданской и уголовной ответственности, говорится в сообщении пресс-службы Ощадбанка 7 ноября.

Подробности

В ходе обследования инженерных систем Gulliver 31 октября – 3 ноября, проведенного с участием правоохранителей и понятых, зафиксированы повреждения и блокирование ключевых элементов инфраструктуры, отмечается в пресс-релизе.

В частности, выявлена ​​искусственная блокировка систем электропитания, повреждение резервного энергетического оборудования, аварийная остановка систем безопасности, остановка водоснабжения и канализации, а также отсутствие части IT-инфраструктуры и технической документации.

Консорциум банков – Ощадбанк (80%) и Укрэксимбанк (20%) – квалифицирует инцидент как умышленный саботаж и заявляет, что сейчас происходит закупка нового оборудования и тестирование всех систем, включая энергетические, вентиляционные и водные.

В течение недели ожидаются промежуточные результаты проверок, после чего будут определены сроки полного возобновления работы комплекса. Безопасность его эксплуатации должна предварительно подтвердить Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, говорится в сообщении.

Контекст

Gulliver – один из ключевых комплексов столицы, расположенный возле метро «Дворец спорта», неподалеку – Бессарабская площадь и Крещатик. В комплексе площадью более 150 000 кв. м работают более 250 магазинов и ресторанов, более 50 компаний.

В июле 2025 года право собственности на ТОК Gulliver было зарегистрировано за консорциумом государственных банков после взыскания объекта с предыдущего владельца – ООО «Три О», не выполнившего кредитные обязательства.

30 октября комиссия Ощадбанка признала ситуацию с инженерными системами комплекса опасной для эксплуатации якобы из-за отказа сотрудников «Три О» передать управление коммуникациями.

Арендаторы Gulliver освобождены от арендных платежей на период временной приостановки работы комплекса.

Пока бывший и новый владельцы – «Три О» и Ощадбанк – обмениваются обвинениями, страдают сотни арендаторов торговой и офисной частей здания. На сколько может затянуться противостояние, читайте в материале Forbes Ukraine.