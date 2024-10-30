Держспецзв’язку попередило про нову фішингову атаку на бухгалтерів підприємств. Деталі

Команда CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, виявила нову хвилю фішингових атак, спрямованих на бухгалтерів українських підприємств, повідомляє преслужба відомства. Зловмисники розсилають електронні листи, що імітують повідомлення від Державної податкової служби.
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Ключові факти
- В зоні ризику перебувають бухгалтери підприємств, на компʼютерах яких здійснюється робота з системами дистанційного банківського обслуговування.
- В деяких випадках, від моменту ураження до моменту викрадення коштів може проходити не більше години.
- За даними Держспецзв’язку, ці атаки здійснюються угрупуванням UAC-0050.
- Бухгалтерам надходять листи, які містять PDF-документи з посиланням на файловий сервіс на якому розміщений архів. Відкриття архіву призводить до встановлення на компʼютері шкідливої програми, яка надає зловмисникам віддалений доступ до нього.
Контекст
Минулого року в Україні було відкрито 82 609 кримінальних проваджень за ст. 190 ККУ «Шахрайство», це найвищий показник за останні 11 років.
За вісім місяців цього року в Україні відкрили 51 992 кримінальних справ за шахрайство. Це на 13% менше порівняно з відповідним періодом у 2023 році.
На початку 2024 року кількість нових кримінальних справ за шахрайство залишалась високою: в середньому, понад 8000 на місяць. Проте, з травня нових проваджень поменшало в 1,4 рази.
У серпні було зафіксовано найнижчу кількість нових справ за шахрайство цьогоріч – 2980 проваджень. Це майже утричі менше, ніж на початку року.
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