Госспецсвязи предупредило о новой фишинговой атаке на бухгалтеров предприятий. Подробности

Ключевые факты

В зоне риска находятся бухгалтеры предприятий, на компьютерах которых осуществляется работа с системами дистанционного банковского обслуживания.

В некоторых случаях от момента поражения до похищения средств может проходить не более часа.

По данным Госспецсвязи, эти атаки производятся группировкой UAC-0050.

Бухгалтерам приходят письма, содержащие PDF-документы со ссылкой на файловый сервис, на котором размещен архив. Открытие архива приводит к установке на компьютере вредоносной программы, предоставляющей злоумышленникам удаленный доступ к нему.

Контекст

В прошлом году в Украине было открыто 82 609 уголовных производств по ст. 190 УКУ «Мошенничество», это самый высокий показатель за последние 11 лет.

За восемь месяцев этого года в Украине возбуждено 51 992 уголовных дела за мошенничество. Это на 13% меньше по сравнению с соответствующим периодом в 2023-м.

В начале 2024 года количество новых уголовных дел за мошенничество оставалось высоким: в среднем более 8000 в месяц. Однако с мая новых производств уменьшилось в 1,4 раза.

В августе было зафиксировано самое низкое количество новых дел за мошенничество в этом году – 2980 производств. Это почти втрое меньше, чем в начале года.