Dragon Capital продав складський комплекс під Києвом мережі EVA

Компанія «Юері Холдинг Лімітед», що входить до Dragon Capital Томаша Фіали, продала логістичний комплекс «Омега-1» у Броварах компанії «Руш» – власника EVA Руслана Шостака і Валерія Кіптика. Вартість угоди не розголошується, йдеться в пресрелізі Dragon Capital 21 лютого.

Ключові факти

Логістичний комплекс розташований на вул. Об’їзна дорога, 8 у Броварах. Його площа – 19 119 кв. м. Dragon Capital придбала об’єкт у 2017 році.

«EVA отримає важливий актив для стратегічного розвитку», – заявив CEO Dragon Capital Томаш Фіала. За його словами, над угодою працювали з осені 2024 року.

Портфель нерухомості Dragon Capital після угоди скоротився на 9% і нині налічує 25 об’єктів загальною площею 560 000 кв. м.

Контекст

Про те, що Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив ТОВ «Руш» придбати логістичний комплекс «СК Омега-1 Логістик», Forbes Ukraine писав у січні 2025 року. Фіала придбав обʼєкт вісім років тому у тогочасного Альфа-банку.

У лютому Dragon Capital виставили на продаж бізнес-центр Borychiv у Києві загальною площею 4000 кв. м. Продавець оцінив обʼєкт у 340 млн грн без ПДВ, розповів Forbes Ukraine Володимир Мисак, представник компанії SnP Partners, яку Dragon Capital залучила для пошуку покупця.

Dragon Capital – одна з найбільших інвесткомпаній України, що спеціалізується на прямих інвестиціях та управлінні активами. Найвідоміші з них – ТЦ Piramida та «Аладдін» у Києві, ТРЦ Victoria Gardens та індустріальний парк М10 Lviv Industrial Park у Львові, Sky Park у Вінниці.