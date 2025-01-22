ДТЕК до кінця 2026-го добудує Тилігульську ВЕС. Проєкт на $450 млн прогарантує Експортно-інвестиційний фонд Данії

Український енергохолдинг ДТЕК уклав угоду з кредиторами про фінансування на придбання 64 вітрових турбін у компанії Vestas, провідного світового виробника вітрових турбін, для побудови другої черги Тилігульської вітроелектростанції (ВЕС) . Вартість будівництва – €450 млн. Про це 22 січня повідомила пресслужба компанії.

Деталі

Банки, з якими укладено угоду, зокрема Danske Bank, нададуть €370 млн кредитних коштів, забезпечених гарантіями державного Експортно-інвестиційного фонду Данії (EIFO). ДТЕК профінансує решту власними коштами.

Тилігульська ВЕС стала першою вітроелектростанцією, побудованою під час війни. Перша черга, запущена в травні 2023 року, складається із 19 турбін Vestas загальною потужністю 114 МВт і здатна забезпечити електроенергією 200 000 домогосподарств.

Друга черга складатиметься з 64 турбін Vestas загальною потужністю 384 МВт і зможе забезпечити 700 000 домогосподарств. Будівництво почнуть у першому кварталі 2025 року, завершити мають у четвертому кварталі 2026-го.

Вся ВЕС, що складатиметься з двох черг, вироблятиме щороку 1,7 ТВт-год енергії.

Угода про будівництво другої черги Тилігульської ВЕС під час війни – найбільшого об’єкта зеленої енергетики в країні – знак довіри європейських партнерів, цитує пресслужба власник компанії ДТЕК Рінат Ахметов.

EIFO вже профінансувала понад 15 українських проєктів з данським бізнесом в критично важливих секторах, включно з енергетикою, водопостачанням та сільським господарством, і прагне зробити більше, зазначив гендиректор EIFO Педер Лундквіст.

Контекст

Меморандум про взаєморозуміння щодо завершення будівництва Тилігульської вітрової електростанції ДТЕК і Vestas підписали 4 грудня 2023 року.

Окрім Тилігульської, ДТЕК планує будівництво вітроелектростанції потужністю 650 МВт на Полтавщині. Це частина мети компанії, яка полягає в тому, щоб до 2030 року збільшити портфель відновлюваних джерел енергії в Україні до 2 ГВт.

До жовтня мають закінчитися роботи зі встановлення 200 МВт акумуляторних систем накопичення електроенергії в різних регіонах країни. Детальніше про них читайте у статті «Найбільша батарейка Східної Європи».