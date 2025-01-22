Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

ДТЕК до кінця 2026-го добудує Тилігульську ВЕС. Проєкт на $450 млн прогарантує Експортно-інвестиційний фонд Данії

Анастасія Дейна
Анастасія Дейна
Forbes

1 хв читання

Український енергохолдинг ДТЕК уклав угоду з кредиторами про фінансування на придбання 64 вітрових турбін у компанії Vestas, провідного світового виробника вітрових турбін, для побудови другої черги Тилігульської вітроелектростанції (ВЕС). Вартість будівництва – €450 млн. Про це 22 січня повідомила пресслужба компанії.

Форум «Вільна» повертається 20 лютого, щоб стати вашим джерелом ідей, знайомств і можливостей. Долучайтеся до заходу за посиланням! 🎟

Деталі

  • Банки, з якими укладено угоду, зокрема Danske Bank, нададуть €370 млн кредитних коштів, забезпечених гарантіями державного Експортно-інвестиційного фонду Данії (EIFO). ДТЕК профінансує решту власними коштами.
  • Тилігульська ВЕС стала першою вітроелектростанцією, побудованою під час війни. Перша черга, запущена в травні 2023 року, складається із 19 турбін Vestas загальною потужністю 114 МВт і здатна забезпечити електроенергією 200 000 домогосподарств.
  • Друга черга складатиметься з 64 турбін Vestas загальною потужністю 384 МВт і зможе забезпечити 700 000 домогосподарств. Будівництво почнуть у першому кварталі 2025 року, завершити мають у четвертому кварталі 2026-го. 
  • Вся ВЕС, що складатиметься з двох черг, вироблятиме щороку 1,7 ТВт-год енергії.
  • Угода про будівництво другої черги Тилігульської ВЕС під час війни – найбільшого об’єкта зеленої енергетики в країні – знак довіри європейських партнерів, цитує пресслужба власник компанії ДТЕК Рінат Ахметов.
  • EIFO вже профінансувала понад 15 українських проєктів з данським бізнесом в критично важливих секторах, включно з енергетикою, водопостачанням та сільським господарством, і прагне зробити більше, зазначив гендиректор EIFO Педер Лундквіст.

Контекст

Меморандум про взаєморозуміння щодо завершення будівництва Тилігульської вітрової електростанції ДТЕК і Vestas підписали 4 грудня 2023 року.

Окрім Тилігульської, ДТЕК планує будівництво вітроелектростанції потужністю 650 МВт на Полтавщині. Це частина мети компанії, яка полягає в тому, щоб до 2030 року збільшити портфель відновлюваних джерел енергії в Україні до 2 ГВт.

До жовтня мають закінчитися роботи зі встановлення 200 МВт акумуляторних систем накопичення електроенергії в різних регіонах країни. Детальніше про них читайте у статті «Найбільша батарейка Східної Європи».

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні