Европейский союз должен предоставить «реальное и убедительное обязательство» по финансированию Украины, чтобы Международный валютный фонд согласовал выделение нового пакета поддержки в размере около $8 млрд в три года. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис в комментарии Bloomberg.
Подробности
- По его словам, МВФ ожидает от ЕС «четкой политической позиции и конкретного плана действий», а не только деклараций о намерении помогать Киеву. Новое финансирование может быть утверждено уже в январе 2026 года.
- Основной вариант, рассматриваемый ЕС, – использование доходов от замороженных российских активов для предоставления Украине возобновляемого кредита. Киев должен вернуть эти средства только в случае, если Россия выплатит репарации.
- Впрочем, план сталкивается с юридическими препятствиями: Бельгия, на территории которой расположен клиринговый дом Euroclear с около €140 млрд российских активов, настаивает на дополнительных гарантиях, чтобы не нести финансовых рисков в случае судебных исков.
- Домбровскис подтвердил, что Еврокомиссия договаривается с Бельгией по поводу этих гарантий и параллельно рассматривает другие механизмы, в частности возможность привлечения средств на рынке для предоставления Украине возмещаемых займов. В то же время он подчеркнул, что такие ссуды могут создать риски для долговой устойчивости Украины после трех лет полномасштабной войны.
- Окончательное решение ожидается на саммите лидеров ЕС в Брюсселе в следующем месяце. Поддержка одного из вариантов финансирования может стать достаточным условием для разблокирования пакета МВФ.
Контекст
Украина и МВФ в рамках миссии по пятому пересмотру программы сосредоточатся на возможностях внутренних ресурсов для покрытия потребностей госбюджета, заявил 4 сентября глава НБУ Андрей Пышный. Он назвал просмотр программы «непростой задачей». В его решении значительную роль будет играть работа на внутреннем долговом рынке, отметил глава НБУ.
В сентябре МВФ заявлял, что потребности Украины в финансировании в течение ближайших двух лет могут оказаться на $20 млрд больше, чем оценивает украинское правительство. Позже Украина согласилась с оценкой МВФ, что до конца 2027 года стране нужно около $65 млрд для покрытия дефицита бюджета.
Министр финансов Сергей Марченко оценил общий объем необходимого внешнего финансирования на период действия новой 4-летней программы с МВФ – от $150 млрд до $170 млрд.
Премьер-министр Юлия Свириденко, глава Нацбанка Андрей Пышный и министр финансов Сергей Марченко 16 октября в Вашингтоне начали переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о новой четырехлетней программе финансирования.
Ее объем будет почти вдвое меньше предыдущей программы фонда, которая была утверждена в марте 2023 года. Для Украины программа МВФ имеет значение не только из-за финансовой поддержки, но и из-за влияния на помощь других международных партнеров. «Это маркер для остальных доноров, что с Украиной можно работать», – говорит один из собеседников, причастный к переговорам.
Финансирование по новой программе с Международным валютным фондом может быть на уровне $8–8,5 млрд на 2026–2029 годы. Такой объем предварительно согласовали представители украинской власти и МВФ. Одно из условий открытия новой программы – предоставление Украине анонсированного главой Еврокомиссии Reparation Loan для сбалансирования бюджетного дефицита, говорят собеседники Forbes Ukraine.
