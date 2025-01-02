Все ближче до паритету з доларом. Курс євро впав до найнижчого рівня з 2022 року

Євро впав на 0,4% до $1,0314, найнижчого рівня з листопада 2022 року, пише Bloomberg 2 січня. Європейська валюта знизилася приблизно на 8% з кінця вересня, коли вона торгувалася вище за $1,12.

Ключові факти

Євро впав через побоювання, що експортно-орієнтовані економіки регіону постраждають від торгових мит США, і сподівань, що Європейський центральний банк знизить відсоткові ставки агресивніше, ніж Федеральний резерв США.

Політична невизначеність у найбільших економіках блоку також посилила тиск.

Експерти прогнозують сповзання євро до паритету з доларом США чи навіть нижче цього року. Востаннє цей ключовий психологічний поріг було подолано у 2022 році, після того, як повномасштабне вторгнення Росії в Україну спровокувало енергетичну кризу в Європі та спровокувало побоювання рецесії.

Інфографіка: Bloomberg

Контекст

Американська валюта зросла після перемоги Дональда Трампа на виборах у листопаді 2024-го. ФРС почала цикл зниження ставок у вересні з різкого зниження на півпункту, але з того часу побоювання з приводу ринку праці пішли на спад, а економічні перспективи покращилися.

У грудні Федеральна резервна система США очікувано знизила відсоткову ставку на 25 базисних пунктів (б.п.), до 4,25-4,5% річних, а також спрогнозувала два зниження ставок у 2025 році, по 25 б.п. кожне замість чотирьох, які очікувалися раніше.

Економіка єврозони наступного року зростатиме менше, ніж прогнозувалося раніше, – на 1,3%, йшлося у осінньому прогнозі Єврокомісії. Це на 0,1 п.п. нижче, ніж очікувалося у попередньому прогнозі, оприлюдненому у травні.

12 грудня ЄЦБ знизив процентні ставки на 25 базисних пунктів (б.п.).

Середньорічний офіційний курс у 2024 році становив 40,15 грн/$, порахував аналітичний відділ Forbes Ukraine. У держбюджет-2024 Кабмін заклав середньорічний курс на рівні 40,7 грн/$.