Середньорічний офіційний курс у 2024 році становив 40,15 грн/$, порахував аналітичний відділ Forbes Ukraine. У держбюджет-2024 Кабмін заклав середньорічний курс на рівні 40,7 грн/$.

Деталі

Згідно розрахунків Forbes Ukraine, середньорічні офіційні курси в 2024 році становили 40,15 грн/$ та 43,45 грн/€. Для порівняння: у 2023 році вони становили 36,57 грн/$ та 39,56 грн/€.

Середньорічні курси використовують для конвертації численних економічних та ділових показників відповідного року: ВВП, виторг, фінансування бюджету, фінансовий результат тощо.

Контекст

НБУ минулого тижня здійснив рекордні інтервенції на міжбанківському ринку, продавши $1,625 млрд. Це найбільший обсяг із початку повномасштабного вторгнення Росії та на 14,7% більше проти попереднього тижня.

Офіційний курс долара вперше в історії перевищив 42 грн і становить 42,04 грн/$, свідчать дані НБУ щодо курсу гривні, встановленого на вівторок, 31 грудня. Таким чином, за 2024 рік девальвація гривні до долара США становила 9,6%, а до євро – лише 3,9%.

Уряд очікує середньорічний курс гривні до долара на рівні 45 грн у 2025 році, 46,5 грн – у 2026-му, 46,4 грн – у 2027 році, йдеться у бюджетній декларації на 2025–2027 роки.