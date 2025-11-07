Європейська комісія ухвалила нові, жорсткіші правила отримання віз для громадян Росії. Причина – зростання загроз безпеці, зокрема саботажу, дезінформації та використання міграції як інструменту тиску внаслідок агресії проти України, йдеться у пресрелізі від 7 листопада.
Деталі
- Відтепер росіяни не зможуть отримувати багаторазові візи для в’їзду до ЄС. Це означає, що для кожної нової поїздки вони повинні будуть подавати окрему заявку, яка проходитиме поглиблену перевірку.
- Таким чином Брюссель хоче посилити контроль за тими, хто намагається потрапити до Шенгенської зони, і знизити ризики, пов’язані з потенційними загрозами безпеці.
- Усі заявки від громадян РФ тепер розглядатимуться з «підвищеним рівнем перевірки та уваги», зазначив єврокомісар із внутрішніх справ і міграції Магнус Бруннер. За його словами, нові правила спрямовані на захист цілісності та безпеки Шенгенської зони.
- Віцепрезидентка Єврокомісії Хенна Вірккунен наголосила, що війна Росії проти України створює «серйозну загрозу європейській безпеці» – від диверсій і кампаній дезінформації до вторгнень безпілотників. Високий представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас додала, що подорожі до Євросоюзу є «привілеєм, а не правом», тому доступ росіян до віз має бути обмежений.
- Нові обмеження не стосуватимуться незалежних журналістів і правозахисників – для них можливі винятки «у виняткових і обґрунтованих випадках».
Контекст
Рішення Єврокомісії ухвалене на основі спільної оцінки країн-членів ЄС у межах шенгенського співробітництва. Воно продовжує політику, розпочату після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році, коли ЄС повністю призупинив дію угоди про спрощення візового режиму з Росією та рекомендував державам-членам обмежити видачу віз росіянам.
