Європейська комісія ухвалила нові, жорсткіші правила отримання віз для громадян Росії. Причина – зростання загроз безпеці, зокрема саботажу, дезінформації та використання міграції як інструменту тиску внаслідок агресії проти України, йдеться у пресрелізі від 7 листопада.

Деталі

Відтепер росіяни не зможуть отримувати багаторазові візи для в’їзду до ЄС. Це означає, що для кожної нової поїздки вони повинні будуть подавати окрему заявку, яка проходитиме поглиблену перевірку.

Таким чином Брюссель хоче посилити контроль за тими, хто намагається потрапити до Шенгенської зони, і знизити ризики, пов’язані з потенційними загрозами безпеці.

Усі заявки від громадян РФ тепер розглядатимуться з «підвищеним рівнем перевірки та уваги», зазначив єврокомісар із внутрішніх справ і міграції Магнус Бруннер. За його словами, нові правила спрямовані на захист цілісності та безпеки Шенгенської зони.

Віцепрезидентка Єврокомісії Хенна Вірккунен наголосила, що війна Росії проти України створює «серйозну загрозу європейській безпеці» – від диверсій і кампаній дезінформації до вторгнень безпілотників. Високий представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас додала, що подорожі до Євросоюзу є «привілеєм, а не правом», тому доступ росіян до віз має бути обмежений.

Нові обмеження не стосуватимуться незалежних журналістів і правозахисників – для них можливі винятки «у виняткових і обґрунтованих випадках».

Контекст

Рішення Єврокомісії ухвалене на основі спільної оцінки країн-членів ЄС у межах шенгенського співробітництва. Воно продовжує політику, розпочату після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році, коли ЄС повністю призупинив дію угоди про спрощення візового режиму з Росією та рекомендував державам-членам обмежити видачу віз росіянам.