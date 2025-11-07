Европейская комиссия приняла новые, более жесткие правила получения виз для граждан России. Причина – рост угроз безопасности, в частности саботажа, дезинформации и использования миграции как инструмента давления в результате агрессии против Украины, говорится в пресс-релизе от 7 ноября.

Подробности

Теперь россияне не смогут получать многократные визы для въезда в ЕС. Это означает, что для каждой новой поездки они должны будут подавать отдельную заявку, которая будет проходить углубленную проверку.

Таким образом, Брюссель хочет усилить контроль за теми, кто пытается попасть в Шенгенскую зону, и снизить риски, связанные с потенциальными угрозами безопасности.

Все заявки от граждан РФ будут теперь рассматриваться с «повышенным уровнем проверки и внимания», отметил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер. По его словам, новые правила направлены на защиту целостности и безопасности Шенгенской зоны.

Вице-президент Еврокомиссии Хенна Вирккунен подчеркнула, что война России против Украины создает «серьезную угрозу европейской безопасности» – от диверсий и кампаний дезинформации до вторжений беспилотников. Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас добавила, что путешествия в Евросоюз являются «привилегией, а не правом», поэтому доступ россиян к визам должен быть ограничен.

Новые ограничения не будут касаться независимых журналистов и правозащитников – для них возможны исключения «в исключительных и обоснованных случаях».

Контекст

Решение Еврокомиссии было принято на основе совместной оценки стран-членов ЕС в рамках шенгенского сотрудничества. Она продолжает политику, начатую после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году, когда ЕС полностью приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией и рекомендовал государствам-членам ограничить выдачу виз россиянам.