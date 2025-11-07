Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Еврокомиссия запретила мультивизы для россиян

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Европейская комиссия приняла новые, более жесткие правила получения виз для граждан России. Причина – рост угроз безопасности, в частности саботажа, дезинформации и использования миграции как инструмента давления в результате агрессии против Украины, говорится в пресс-релизе от 7 ноября.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • Теперь россияне не смогут получать многократные визы для въезда в ЕС. Это означает, что для каждой новой поездки они должны будут подавать отдельную заявку, которая будет проходить углубленную проверку.
  • Таким образом, Брюссель хочет усилить контроль за теми, кто пытается попасть в Шенгенскую зону, и снизить риски, связанные с потенциальными угрозами безопасности.
  • Все заявки от граждан РФ будут теперь рассматриваться с «повышенным уровнем проверки и внимания», отметил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер. По его словам, новые правила направлены на защиту целостности и безопасности Шенгенской зоны.
  • Вице-президент Еврокомиссии Хенна Вирккунен подчеркнула, что война России против Украины создает «серьезную угрозу европейской безопасности» – от диверсий и кампаний дезинформации до вторжений беспилотников. Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас добавила, что путешествия в Евросоюз являются «привилегией, а не правом», поэтому доступ россиян к визам должен быть ограничен.
  • Новые ограничения не будут касаться независимых журналистов и правозащитников – для них возможны исключения «в исключительных и обоснованных случаях».

Контекст

Решение Еврокомиссии было принято на основе совместной оценки стран-членов ЕС в рамках шенгенского сотрудничества. Она продолжает политику, начатую после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году, когда ЕС полностью приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией и рекомендовал государствам-членам ограничить выдачу виз россиянам.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні