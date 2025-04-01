ЄС готується вдарити по техногігантах США у відповідь на мита Трампа – WP

ЄС планує вдарити по одному з найприбутковіших напрямів американського експорту – цифровим послугам, які техкомпанії США продають європейцям на мільярди доларів. Це розглядається як відповідь на нові тарифи адміністрації Трампа. Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела 1 квітня.
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Деталі
- Зазначається, що це може загострити торговельну війну та зачепити таких гігантів високих технологій, як Apple, Google, Meta та мережі Starlink Ілона Маска.
- Європейські посадовці вже кілька тижнів, переважно за зачиненими дверима, дискутують про доцільність запровадження тарифів та інших заходів стосовно цифрових послуг, пише видання. Це частина стратегії «батога і пряника», яка також передбачає можливі торговельні поступки США.
- Оскільки переговори з адміністрацією Трампа зайшли в глухий кут, кілька країн ЄС наполягають на включенні цифрових послуг до заходів у відповідь, пише WP.
- Деякі держави, зокрема Франція, виступають за жорсткішу реакцію з урахуванням цифрових послуг, зазначив один із посадовців. Натомість інші, як-от Італія, що займає лояльнішу до Трампа позицію, вважають, що це лише спровокує Білий дім на подальшу ескалацію.
- Утім, один із чиновників припустив, що ЄС може об’єднатися та запровадити «деякі часткові заходи» проти американських послуг, пише видання.
- Інший посадовець зауважив, що раніше заходи проти цифрових послуг вважалися надто провокативними, але ескалація та відмова Трампа від діалогу можуть змінити підхід.
- Міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо порушив питання цифрових послуг у понеділок після зустрічі з єврокомісаром із питань торгівлі, наголосивши, що реакція ЄС залежатиме від дій США.
Контекст
Президент США Дональд Трамп планує ввести нові мита на мікрочипи, фармацевтичну продукцію та автомобілі. 2 квітня він оголосить про «дзеркальні» тарифи, які стануть відповіддю на торговельні бар’єри країн, що, на думку США, обмежують доступ американських товарів.
Ці кроки викликали значний відгук як у США, так і за кордоном. Експерти застерігають, що торговельна політика Трампа може спровокувати економічну рецесію через зростання цін і підірвати глобальні ланцюги постачання, які тривалий час підтримували стабільність торгівлі.
Нові тарифи також можуть послабити підтримку Трампа серед виборців у штатах, залежних від імпорту й експорту. Опоненти попереджають про ризик торговельних конфліктів, тоді як прихильники вважають це способом повернути робочі місця в США. Світові ринки вже реагують нестабільністю, а Канада, Мексика та Китай готують відповідні заходи. Про можливі наслідки політики нової адміністрації США читайте за посиланням.
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