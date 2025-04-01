ЄС готується вдарити по техногігантах США у відповідь на мита Трампа – WP

ЄС планує вдарити по одному з найприбутковіших напрямів американського експорту – цифровим послугам, які техкомпанії США продають європейцям на мільярди доларів. Це розглядається як відповідь на нові тарифи адміністрації Трампа. Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела 1 квітня.

Деталі

Зазначається, що це може загострити торговельну війну та зачепити таких гігантів високих технологій, як Apple, Google, Meta та мережі Starlink Ілона Маска.

Європейські посадовці вже кілька тижнів, переважно за зачиненими дверима, дискутують про доцільність запровадження тарифів та інших заходів стосовно цифрових послуг, пише видання. Це частина стратегії «батога і пряника», яка також передбачає можливі торговельні поступки США.

Оскільки переговори з адміністрацією Трампа зайшли в глухий кут, кілька країн ЄС наполягають на включенні цифрових послуг до заходів у відповідь, пише WP.

Деякі держави, зокрема Франція, виступають за жорсткішу реакцію з урахуванням цифрових послуг, зазначив один із посадовців. Натомість інші, як-от Італія, що займає лояльнішу до Трампа позицію, вважають, що це лише спровокує Білий дім на подальшу ескалацію.

Утім, один із чиновників припустив, що ЄС може об’єднатися та запровадити «деякі часткові заходи» проти американських послуг, пише видання.

Інший посадовець зауважив, що раніше заходи проти цифрових послуг вважалися надто провокативними, але ескалація та відмова Трампа від діалогу можуть змінити підхід.

Міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо порушив питання цифрових послуг у понеділок після зустрічі з єврокомісаром із питань торгівлі, наголосивши, що реакція ЄС залежатиме від дій США.

Контекст

Президент США Дональд Трамп планує ввести нові мита на мікрочипи, фармацевтичну продукцію та автомобілі. 2 квітня він оголосить про «дзеркальні» тарифи, які стануть відповіддю на торговельні бар’єри країн, що, на думку США, обмежують доступ американських товарів.

Ці кроки викликали значний відгук як у США, так і за кордоном. Експерти застерігають, що торговельна політика Трампа може спровокувати економічну рецесію через зростання цін і підірвати глобальні ланцюги постачання, які тривалий час підтримували стабільність торгівлі.

Нові тарифи також можуть послабити підтримку Трампа серед виборців у штатах, залежних від імпорту й експорту. Опоненти попереджають про ризик торговельних конфліктів, тоді як прихильники вважають це способом повернути робочі місця в США. Світові ринки вже реагують нестабільністю, а Канада, Мексика та Китай готують відповідні заходи. Про можливі наслідки політики нової адміністрації США читайте за посиланням.