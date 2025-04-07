Ferrexpo скоротила виробництво окатків на 26% через зупинку відшкодування ПДВ. Компанія попередила про наслідки

Гірничорудна компанія Ferrexpo з активами в Україні у першому кварталі 2025 року зменшила випуск окатків – своєї основної продукції – на 26%, до 1,35 млн т. Основна причина – зупинка відшкодування ПДВ, йдеться у пресрелізі компанії.

Ключові факти

У березні податкова заблокувала повернення 512,9 млн грн ПДВ двом ключовим підприємствам Ferrexpo – Полтавському та Єристівському ГЗК.

Через це компанія втратила суттєву частину ліквідності і змушена була скоротити діяльність до однієї лінії виробництва окатків (загалом компанія має чотири лінії. – Forbes), зазначив тимчасовий в.о. голови компанії Лусіо Дженовезе.

«Це вдарило по всьому – від видобутку й ремонту до зарплат і соцпідтримки. Постраждали й тисячі людей у місті Горішні Плавні та регіоні, а також сотні постачальників», – наголосив він. У Ferrexpo закликають уряд відновити повернення ПДВ, щоб уникнути подальшого скорочення.

Загальне виробництво товарної продукції (окатки та залізорудний концентрат) за перший квартал зросло на 3% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 2,1 млн т.

Випуск товарного концентрату досяг 777 718 т проти 240 516 т у першому кварталі 2024 року.

Компанія виробила 81 879 т DR-окатків (у першому кварталі 2024 не виробляла), 1,1 млн т окатків преміумкласу (-36%) і 160 913 т інших окатків (+95%).

(у першому кварталі 2024 не виробляла), 1,1 млн т окатків преміумкласу (-36%) і 160 913 т інших окатків (+95%). Загальне квартальне виробництво стало найвищим квартальним показником з моменту повномасштабного вторгнення. Воно відбулося здебільшого завдяки збільшенню виробництва високоякісних концентратів, які продаються в Азію, зазначив Дженовезе.

Однак, за його словами, це не призвело до покращення доходів через стабільно високі витрати на виробництво, зокрема імпорт електроенергії та зниження і цін на основну продукцію.

Контекст

Ferrexpo – залізорудна компанія, що володіє активами в Україні. 49,5% Ferrexpo належить компанії Fevamotinico S.a.r.l., підконтрольній Костянтину Жеваго, тоді як BlackRock володіє 6,74%. Під управлінням Ferrexpo перебувають 100% акцій Полтавського та Єристівського ГЗК, а також 99,9% Біланівського ГЗК.

Ferrexpo у 2024 році збільшила дохід на 43,2% – до $933,3 млн – завдяки зростанню виробництва. Чистий збиток скоротився на 41%, до $50 млн.

У березні компанія заявила про можливе скорочення працівників через припинення відшкодування експортного ПДВ.

ДБР ініціювало процес націоналізації корпоративних прав на 49,5% Полтавського ГЗК разом із його активами, а Мінʼюст заявляв про підготовку відповідного позову до Вищого антикорупційного суду.

5 березня Ferrexpo повідомила, що взяла до уваги рішення Печерського районного суду Києва про передачу 49,5% акцій Полтавського ГЗК до АРМА за клопотанням Генпрокуратури.

Детальніше про те, що стоїть за спробою влади націоналізувати ключовий актив Костянтина Жеваго – одного з найбагатших українців за версією Forbes, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.