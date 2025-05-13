Ferrexpo остановила две производственные линии окатышей из-за проблем с возвратом НДС, вызванных санкциями против Жеваго

Горнорудная компания Ferrexpo, имеющая активы в Украине, остановила работу двух линий по производству окатышей из-за невозмещения налога на добавленную стоимость (НДС) за экспортируемую продукцию. Об этом сообщил финансовый директор компании Николай Клавдиев 13 мая.
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Подробности
- По словам CFO, после введения санкций против бизнесмена Константина Жеваго налоговая служба перестала возвращать НДС.
- Это повлекло за собой сокращение объемов производства, заработных плат, социальных расходов и потенциальных налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, отметил Клавдиев.
- По его словам, компания обратилась с жалобой в налоговую службу в Киеве и провела переговоры с налоговиками. Однако долг по возмещению НДС за январь и февраль достиг примерно $25 млн, и эти средства государство не вернуло.
- В этой связи Ferrexpo сообщила Лондонской фондовой бирже и предупредила правительство о возможном международном арбитраже. «У нас есть около двух месяцев, чтобы начать решать эту проблему хотя бы частично», – добавил финансовый директор.
- Клавдиев подчеркнул, что акционеры, среди которых ведущие инвестиционные компании, негативно отреагировали на сокращение производства, что привело к снижению рыночной капитализации и стоимости акций.
- Он также отметил, что в 2024 году Ferrexpo инвестировала $102 млн и планировала сохранить этот уровень инвестиций в 2025 году. Однако из-за проблем с НДС инвестиционные проекты пришлось приостановить, а средства направляются только на минимальное содержание основных средств.
- «Когда появится возможность возобновить проекты, мы планируем диверсифицировать производство, в частности, выпускать не только окатыши, но и концентрат для экспорта. Также хотим продолжить внедрение беспилотных самосвалов, электрификацию карьеров, строительство солнечных электростанций и использование биотоплива. Но сейчас мы можем вкладывать только минимальные суммы», – сказал Клавдиев.
- Относительно декарбонизации, которая является требованием ЕС, Ferrexpo продолжает подготовку к CBAM. Компания общается с европейскими клиентами и ищет способы уменьшения выбросов CO2 в производстве и транспортировке, но пока не инвестирует в эти инициативы из-за нехватки ресурсов.
Контекст
Ferrexpo – железорудная компания с активами в Украине. 49,5% акций принадлежит Fevamotinico Sarl, контролируемой Константином Жеваго, а 6,74% – компанией BlackRock. Ferrexpo управляет 100% акций Полтавского и Еристовского ГОКов, а также 99,9% Билановского ГОКа.
В 2024 году доход компании вырос на 43,2%, до $933,3 млн, благодаря увеличению производства. Чистый убыток уменьшился на 41%, составив $50 млн.
В марте Ferrexpo предупредила о возможном сокращении штата из-за невозмещения НДС за экспортную продукцию.
Государственное бюро расследований (ГБР) начало процесс национализации 49,5% корпоративных прав Полтавского ГОКа вместе с его активами. Министерство юстиции сообщило о подготовке иска в Высший антикоррупционный суд.
5 марта компания заявила, что учла решение Печерского районного суда Киева о передаче 49,5% акций Полтавского ГОКа в АРМА по представлению Генеральной прокуратуры.
Узнайте больше о причинах попытки власти национализировать ключевой актив Константина Жеваго, одного из самых богатых украинцев в рейтинге Forbes, в материале Forbes Ukraine.
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