Фільм «Анора» став тріумфатором «Оскар-2025». Хто здобув премії американської Кіноакадемії

У ніч з 2 на 3 березня у Лос-Анджелесі відбулася 97-та церемонія вручення премії «Оскар». Найкращим фільмом визнали «Анору» Шона Бейкера, який також отримав найбільше статуеток – п’ять.

Ключові факти

Комедія «Анора» Шона Бейкера про секс-працівницю, яка вийшла заміж за росіянина, отримала «Оскар» як найкращий фільм. Стрічку також нагородили за найкращий оригінальний сценарій, монтаж та головну жіночу роль.

Другим за кількістю нагород стала драма «Бруталіст». Стрічку відзначили за найкращу чоловічу роль, операторську роботу та музику.

Зої Солдана отримала «Оскар» за найкращу жіночу роль у фільмі «Емілія Перес» Фото Getty Images

Найкращою анімацією визнали «Потік: останній кіт на Землі» Гінтса Зільбалодіса. Це перша найбільша кінонагорода для Латвії.

Автор сценарію до драми «Конклав» Пітер Строган отримував статуетку та прийшов на церемонію нагородження із блакитно-жовтою стрічкою. Також Україну підтримала Деріл Ганна («Вбити Білла») перед оголошенням переможця в номінації «Найкращий монтаж». «Слава Україні. От, хто найкрутіший», – сказала вона.

Володарі премії «Оскар» 2025 року

Найкращий фільм: «Анора»

Найкращий режисер: Шон Бейкер («Анора»)

Найкраща жіноча роль: Майкі Медісон («Анора»)

Найкраща чоловіча роль: Едріан Броуді («Бруталіст»)

Найкраща жіноча роль другого плану: Зої Солдана («Емілія Перес»)

Найкраща чоловіча роль другого плану: Кіран Калкін («Справжній біль»)

Найкраща робота художника-постановника: «Wicked: Чародійка»

Найкращий звук: «Дюна 2»

Найкраща оригінальна пісня: El Mal – «Емілія Перес»

Найкраща музика до фільму: «Бруталіст»

Найкращий документальний короткометражний фільм: «Єдина дівчина в оркестрі»

Найкращий документальний повнометражний фільм: «Немає іншої землі»

Найкращі візуальні ефекти: «Дюна 2»

Найкраща операторська робота: «Бруталіст»

Найкращий іноземний фільм: «Я все ще тут»

Найкращий оригінальний сценарій: «Анора»

Найкращий адаптований сценарій: «Конклав»

Найкращий монтаж фільму: «Анора»

Найкращий анімаційний короткометражний фільм: «У тіні кипариса»

Найкращий ігровий короткометражний фільм: «Я не робот»

Найкращий анімаційний фільм: «Потік: останній кіт на Землі» Гінтса Зільбалодіса

Найкращі костюми: «Wicked: Чародійка»

Найкращий грим та зачіски: «Субстанція»

Контекст

Ведучим церемонії нагородження став Конан О’Браєн.

Від України претендентом в номінацію Найкращий міжнародний фільм 2025 року висували стрічку «Ля Палісіада» Філіпа Сотниченка, але в номінацію вона не потрапила.

У 2024-му році «Оскар» як найкращий документальний фільм отримала українська стрічка «20 днів у Маріуполі» режисера Мстислава Чернова. Це перший «Оскар» в документальній секції в історії України. У 2025-му році до цієї номінації увійшов фільм «Порцелянова війна», знятий в копродукції США, України та Австралії. Режисерами фільму стали американець Брендан Белломо і українець Слава Леонтьєв. Леонтьєв також є одним із головних героїв фільму. Втім, у цій номінації нагороду отримав док «Немає іншої землі».