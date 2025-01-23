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Номінанти на «Оскар» 2025. За статуетку змагатиметься фільм «Порцелянова війна», знятий у копродукції з Україною

Вероніка Масенко
Вероніка Масенко
Forbes

1 хв читання

фільм Порцелянова війна /porcelainwar.com

Фільм «Порцелянова війна» номінували на «Оскар» в категорії «Найкращий повнометражний документальний фільм». Фото porcelainwar.com

У США оголосили номінантів на 97-му премію Американської академії кінематографічних мистецтв і наук «Оскар». За нагороду позмагається документальний фільм про війну в Україні. Це стрічка «Порцелянова війна», знята в копродукції США, України та Австралії.

Ключові факти

  • Фільм «Порцелянова війна» (Porcelain War), знятий в копродукції США, України та Австралії, номінували на «Оскар» в категорії «Найкращий повнометражний документальний фільм». Режисерами фільму стали американець Брендан Белломо і українець Слава Леонтьєв. Леонтьєв також є одним із головних героїв фільму.
  • Стрічка розповідає про художників-керамістів в Харкові на початку російського вторгнення 2022 року. Митці залишаються в прифронтовому місті попри загрозу оточення та наповнюють його мистецтвом – виготовляють порцелянові фігурки, якими прикрашають зруйновані будівлі.
  • Премʼєра фільму відбулася на американському фестивалі незалежного кіно «Санденс» у січні 2024 року, де він отримав Гран-прі конкурсу документальних фільмів. У листопаді стрічка вийшла в обмежений прокат у США. 

Трейлер фільму «Порцелянова війна» (Porcelain War). Джерело: Picturehouse

  • «Порцелянова війна» змагатиметься зі стрічками «Щоденники з чорної скриньки» (Black Box Diaries), «Немає іншої землі» (No Other Land), «Саундтрек до державного перевороту» (Soundtrack to a Coup d’Etat) і «Цукровий тростник» (Sugarcane).
  • У категорії «Найкращий фільм» номінували стрічки «Анора», «Бруталіст», «Боб Ділан: Цілковитий незнайомець», «Конклав», «Дюна. Частина друга», «Емілія Перес», «Я все ще тут» (Iʼm Still Here), «Нікелеві хлопчики» (Nickel Boys), «Субстанція» і «Чародійка».

Контекст

Загалом кіноакадемія вручає нагороди у 23 категоріях. Урочиста 97-ма церемонія вручення премії Американської кіноакадемії відбудеться 2 березня 2025 року.

У 2024-му році «Оскар» як найкращий документальний фільм отримала українська стрічка «20 днів у Маріуполі» режисера Мстислава Чернова. Це перший «Оскар» в історії України.

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