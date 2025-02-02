Де дивитися фільми, номіновані на «Оскар». Біографія Трампа, «Субстанція», «Бруталіст» і ще вісім стрічок, які можна переглянути в Україні

Номінантів на премію «Оскар-2025» оголосили 23 січня . За звання фільму року змагатимуться 10 стрічок, п’ять із них – «Емілія Перес», «Дюна: Частина друга», «Бруталіст», «Субстанція» і «Боб Ділан: Цілковитий незнайомець» – можна легально подивитися в Україні. На українських стрімінгах доступні номінанти й інших категорій, зокрема байопік «Учень» про молодого Дональда Трампа та анімації «Дикий робот» і «Думками навиворіт 2». Як це зробити?

«Бруталіст»

Де дивитися: в кінопрокаті з 20 лютого 2025 року (кінотеатри «Планета кіно», Multiplex, «Жовтень»).

Головний герой фільму «Бруталіст» – угорський архітектор Лазло Тот, який вижив у Аушвіці й переїхав до США будувати нове життя. Там його талант оцінила родина заможного промисловця Гаррісона Лі Ван Бюрена. Архітектор береться за монументальний проєкт – благодійний центр на честь померлої матері Ван Бюрена. Невдовзі «американська мрія» обертається для Тота кошмаром.

Головну роль у фільмі виконав оскарівський лауреат Едріан Броуді, відомий за роллю у стрічці «Піаніст». Озвучити Броуді угорською мовою допоміг український стартап Respeecher, повідомляв Deadline. За допомогою інструментів Respeecher були записані діалоги між головним героєм фільму та його дружиною, яку зіграла Фелісіті Джонс, пише видання.

«Бруталіст» отримав 10 номінацій на «Оскар», зокрема в категорії «Найкращий фільм». Сюжет стрічки охоплює 33 роки, а сам фільм триває 3,5 години, включно з 15-хвилинною перервою посередині картини. В український прокат картина вийде мовою оригіналу, показ стартує 20 лютого 2025 року.

Фільм «Бруталіст» отримав 10 номінацій на «Оскар», зокрема в категорії «Найкращий фільм»

10 номінацій: найкращий фільм, найкращий актор (Едріан Броуді), найкращий актор другого плану (Гай Пірс), найкраща актриса другого плану (Фелісіті Джонс), найкраща операторська робота, найкраща режисура, найкращий монтаж, найкращий звук, найкраща робота художника-постановника, найкращий сценарій.

«Дюна: Частина друга»

Де дивитися: Megogo.

Перший фільм «Дюна» зібрав $402 млн у світовому прокаті та шість премій «Оскар», зокрема за музику, монтаж і візуальні ефекти. Друга частина вийшла ще краща, запевняв режисер стрічки Дені Вільньов. Після прем’єри в лютому 2024 року фільм зібрав переважно позитивні відгуки кінокритиків: стрічку називали «шедевром» і «головною науково-фантастичною епопеєю покоління». Попри це, вона отримала удвічі менше номінацій, ніж перший фільм.

Друга «Дюна» занурює в культуру фрименів, які населяють пустельну планету Арракіс. Дія розгортається і в нових локаціях, як-от королівстві барона Харконнена на індустріальній планеті Гіді Прайм. До Тімоті Шаламе, Зендаї і Ребекки Фергюсон приєднався новий акторський склад. У ролі імператора – оскарівський лауреат Крістофер Уокен. Племінника барона Харконнена зіграв Остін Батлер («Елвіс», «Володарі повітря»).

Перший фільм «Дюна» зібрав $402 млн у світовому прокаті та шість премій «Оскар», зокрема за музику, монтаж і візуальні ефекти. Друга частина вийшла ще краща, запевняв режисер стрічки Дені Вільньов

Пʼять номінацій: найкращий фільм, найкраща робота художника-постановника, найкраща операторська робота, найкращий звук, найкращі візуальні ефекти.

«Субстанція»

Де дивитися: Sweet.ТV.

Бодігорор «Субстанція» французької режисерки Коралі Фаржа зірвав 11-хвилинні овації під час прем’єри на Каннському кінофестивалі в травні 2024-го. Головна героїня фільму – 50-річна ексведуча фітнес-шоу Елізабет Спаркл. До рук жінки потрапляє препарат, що дозволяє створити молодшу версію себе та жити із нею в симбіозі. Коли Спаркл і її молодша версія Сью порушують інструкції, починаються моторошні трансформації.

«Субстанція» порушує теми об’єктивації жінок, прийняття власного віку і сучасних стандартів краси. Виконавицю головної ролі Демі Мур номінували на «Оскар» – це перша номінація в кар’єрі актриси. Молодшу версію Спаркл зіграла Маргарет Кволлі («Залишені», «Одного разу в Голлівуді»).

Виконавицю головної ролі Демі Мур номінували на «Оскар» – це перша номінація в кар’єрі актриси

Пʼять номінацій: найкращий фільм, найкраща актриса (Демі Мур), найкраща режисура, найкращий сценарій, найкращий грим і зачіски.

«Учень. Історія Трампа»

Де дивитися: Sweet.ТV.

Фільм Алі Аббасі «Учень» (The Apprentice) розповідає про бізнес-кар’єру Дональда Трампа у Нью-Йорку 70–80-х років ХХ століття. Сюжет розгортається навколо знайомства Трампа з адвокатом Роєм Коном – цинічним ділком у світі політики й бізнесу. Кон навчає майбутнього американського президента трьом власним правилам успіху: «атакуй, ніколи нічого не визнавай і завжди проголошуй перемогу». На них майбутній президент США і побудує свою кар’єру, йдеться у фільмі.

У ролі Трампа – зірка Marvel Себастіан Стен. Його «вчителя» зіграв Джеремі Стронг, найбільш відомий роллю Кендалла Роя в телесеріалі HBO «Спадкоємці». За роботу в «Учні» обидва актори були номіновані на «Оскар».

Фільм дебютував на Каннському кінофестивалі у травні 2024 року й отримав восьмихвилинні овації. «Динамічний, яскравий, зі зрозумілим конфліктом і брудними інтригами політичних залаштунків», – відгукувався про фільм кінопродюсер Олег Кохан. Сам Трамп у дописі на Truth Social назвав стрічку «дешевою і наклепницькою роботою», призначеною для того, щоб зашкодити його політичній кар’єрі.

Фільм Алі Аббасі «Учень» (The Apprentice) розповідає про бізнес-кар’єру Дональда Трампа у Нью-Йорку 70–80-х років

Дві номінації: найкраща чоловіча роль (Себастіан Стен), найкраща чоловіча роль другого плану (Джеремі Стронг).

«Боб Ділан: Цілковитий незнайомець»

Де дивитися: в кінопрокаті до 5 лютого 2025 року (кінотеатри «Планета кіно», Multiplex, «Жовтень»).

Байопік «Боб Ділан: Цілковитий незнайомець» став третім фільмом режисера Джеймса Менголда, що приніс йому номінацію на «Оскар». Роботу над стрічкою почали в січні 2020 року – в основу сценарію увійшла книга музичного критика Елайджі Волда «Dylan Goes Electric!» про трансформацію американського виконавця від фолку до рок-музики.

У центрі сюжету – 19-річний Боб Ділан, який приїжджає до Нью-Йорку, вражає місцевих слухачів і стає зіркою фолксцени. Він стрімко піднімається на вершини хіт-парадів, але відчуває брак творчої свободи. Це спонукає музиканта до експериментів з електрогітарою. Проти нового звучання виступають організатори фолкфестивалю в Ньюпорті 1965 року, які запросили Ділана хедлайнером свого заходу.

Вперше фільм вийшов на великі екрани у грудні 2024-го й за місяць прокату в США зібрав $63 млн, повідомляв Collider. 23 січня стрічка зʼявилася в кінотеатрах України – переглянути її можна до 5 лютого мовою оригіналу з українськими субтитрами.

Байопік «Боб Ділан: Цілковитий незнайомець» став пʼятим фільмом режисера Джеймса Менголда, що приніс йому номінацію на «Оскар»

Вісім номінацій: найкращий фільм, найкращий актор (Тімоті Шаламе), найкращий актор другого плану (Едвард Нортон), найкраща актриса другого плану (Моніка Барбаро), найкращий дизайн костюмів, найкраща режисура, найкращий звук, найкращий адаптований сценарій.

«Носферату»

Де дивитися: в кінопрокаті до 5 лютого 2025 року (кінотеатри «Планета кіно» та Multiplex).

Через понад 100 років після виходу німого фільму «Носферату. Симфонія жаху» американський режисер Роберт Еґґерс спробував осучаснити оригінальний твір. Римейк отримав 85% схвалення критиків на Rotten Tomatoes, а в перший місяць світового прокату касові збори стрічки сягнули майже $166,7 млн.

«Носферату» – це готична історія про молоду дружину німецького ріелтора Еллен і вампіра графа Орлока, який закохується в неї. З дитинства Еллен страждає від страшних видінь, які починають втілюватися в реальність, коли її чоловік відправляється до Орлока, щоб підписати угоду про продаж будинку. Ріелтор не підозрює, що має справу з безсмертним вампіром, який може знищити все місто.

Зйомки фільму проводили у Чехії та Румунії. Світова премʼєра «Носферату» відбулася 2 грудня 2024 року на Берлінському міжнародному кінофестивалі. В український прокат стрічка вийшла 2 січня 2025-го. Фільм можна переглянути українською в кінотеатрах до 5 лютого 2025 року.

Римейк «Носферату» отримав 85% схвалення критиків на Rotten Tomatoes, а в перший місяць світового прокату касові збори стрічки сягнули майже $166,7 млн

Чотири номінації: найкраща операторська робота, найкращий дизайн костюмів, найкращий грим і зачіски, найкраща робота художника-постановника.

«Емілія Перес»

Де дивитися: до 5 березня 2025 року в онлайн-кінотеатрі «Планета кіно».

Фільм французького режисера Жака Одіара номінували на «Оскар» від Франції. Він розповідає про адвокатку Ріту Кастро, яка допомагає злочинцям уникнути відповідальності. Героїня погоджується допомогти лідеру мексиканского наркокартелю піти з кримінального світу. Для цього він змінює стать й інсценізує власну смерть.

Головну роль виконує іспанська трансакторка Карла Софія Гаскон, а Ріту Кастро грає Зої Салдана («Вартові Галактики», «Аватар»). У фільмі також зіграла американська співачка та акторка Селена Гомес.

У міжнародний прокат стрічка вийшла у серпні 2024 року. За понад пʼять місяців фільм зібрав майже $11,5 млн, за даними Box Office Mojo. Подивитися «Емілію Перес» українською та в оригіналі можна до 5 березня в онлайн-кінотеатрі «Планета кіно».

Фільм французького режисера Жака Одіара номінували на «Оскар» від Франції

11 номінацій: найкращий фільм, найкраща актриса (Карла Софія Гаскон), найкраща актриса другого плану (Зої Салдана), найкраща операторська робота, найкраща режисура, найкращий монтаж, найкращий грим і зачіски, найкраща музика, найкращий звук, найкращий адаптований сценарій, найкращий міжнародний повнометражний фільм.

«Єдина дівчина в оркестрі»

Де дивитися: Netflix.

Документальний 35-хвилинний фільм розповідає про контрабасистку Орін ОʼБраєн, яка стала першою жінкою – постійною учасницею Нью-Йоркської філармонії. Стрічку «Єдина дівчина в оркестрі» зняла племінниця самої музикантки, Морін ОʼБраєн. У фільмі головна героїня після виходу на пенсію розмірковує про свою карʼєру та підтримку близьких.

Премʼєра стрічки відбулася на незалежному кінофестивалі у Вейлі (штат Колорадо, США) наприкінці 2023 року, а вже у квітні 2024-го фільм показали на міжнародному кінофестивалі RiverRun. Протягом року стрічка «Єдина дівчина в оркестрі» здобула дві нагороди в категорії «Найкращий короткометражний документальний фільм»: на фестивалі в Міннеаполісі та відзнаку американської Critics Choice Association.

Протягом 2024 року стрічка «Єдина дівчина в оркестрі» здобула дві нагороди в категорії «Найкращий короткометражний документальний фільм»: на фестивалі в Міннеаполісі та відзнаку американської Critics Choice Association

Номінація: найкращий документальний короткометражний фільм.

«Думками навиворіт 2»

Де дивитися: «Київстар ТБ».

Сиквел мультфільму «Думками навиворіт» розповідає про 13-річну Райлі, яка знайомиться з новими почуттями: Тривожністю, Заздрістю, Хандрою та Соромом. У «Думками навиворіт 2» ці емоції витісняють Радість, Печаль, Гнів і Страх, знайомі з першого фільму. Ціль пригнічених емоцій – відновити контроль над особистістю Райлі, що починає руйнуватися під впливом нових почуттів.

«Думками навиворіт 2» став найкасовішим мультфільмом в історії. У світовому прокаті стрічка Pixar зібрала майже $1,5 млрд, перевищивши збори попереднього рекордсмена – «Крижане серце 2».

«Думками навиворіт 2» став найкасовішим мультфільмом в історії

Номінація: найкращий анімаційний повнометражний фільм.

«Воллес і Ґроміт: Перната відплата»

Де дивитися: Netflix.

Британська анімаційна комедія від режисерів Ніка Парка і Мерліна Кроссінґера стала шостою стрічкою із серії «Воллес і Ґроміт» про пригоди легковажного винахідника і його поміркованого пса. На Rotten Tomatoes анімація отримала 100% від критиків, а видання The New York Times в огляді назвало мультфільм «захоплюючим стриманим трилером з ефектами, як у Бонда».

За сюжетом, одне з високотехнологічних творінь Воллеса виходить з-під контролю, й тепер винахідника звинувачують у підозрілих злочинах. Виявляється, що за усім цим стоїть давній ворог Воллеса. Тож Ґроміт мусить розібратися в усьому та врятувати господаря.

На Rotten Tomatoes анімація «Воллес і Ґроміт: Перната відплата» отримала 100% від критиків, а видання The New York Times у своєму огляді назвало мультфільм «захоплюючим стриманим трилером з ефектами, як у Бонда»

Номінація: найкращий анімаційний повнометражний фільм.

«Дикий робот»

Де дивитися: Sweet TV.

В основу науково-фантастичного мультфільму «Дикий робот» увійшла однойменна серія книг американського письменника Пітера Брауна. Екранізація від Кріса Сандерса («Ліло і Стіч», «Як приборкати дракона») розкриває історію робота Роз, яка внаслідок корабельної аварії опиняється на безлюдному острові й звикає до життя з тамтешніми тваринами.

У вересні 2024 року Forbes назвав мультфільм «Дикий робот» претендентом на звання «анімаційного фільму десятиліття з найкращими рецензіями». Стрічка отримала 97% схвальних відгуків критиків на Rotten Tomatoes, а її касові збори у світовому прокаті становлять майже $325 млн, за даними Box Office Mojo.

У вересні 2024 року видання Forbes назвало мультфільм «Дикий робот» претендентом на звання «анімаційного фільму десятиліття з найкращими рецензіями»

Три номінації: найкращий анімаційний повнометражний фільм, найкраща музика, найкращий звук.