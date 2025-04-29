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Фінальну оцінку Uklon у $160 млн сторони закріпили наприкінці осені 2024-го – інвестбанкір Dragon Capital

Тася Мельник
Тася Мельник
Forbes

1 хв читання

У серпні 2024-го Dragon Capital, який був радником в угоді на стороні Uklon, ініціював перегляд оцінки компанії, сказав в інтервʼю Forbes Ukraine керівний директор інвест-банківського напряму Dragon Capital Михайло Гранчак. Восени сторони погодили оцінку у $160 млн.

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Деталі

  • «Коли ми побачили зростання Uklon за перше півріччя 2024-го, ми порахували, що справедливий діапазон вартості компанії є вищим за поточну ціну», – розповів Михайло Гранчак.
  • У серпні розпочалися перемовини з «Київстар» стосовно перегляду оцінки. «Вони не були легкими, але на кінець осені 2024-го ми вийшли на кращу оцінку для нашого клієнта, яка водночас була прийнятна для інвестора», – сказав інвестбанкір.
  • Збільшити оцінку вдалося завдяки розумінню бізнесу Uklon та логіки інвестора. «Допоміг перформанс компанії. Це дуже сильний аргумент», – сказав Гранчак.

Контекст

На початку квітня «Київстар» купив сервіс онлайн-виклику авто Uklon за $155,2 млн. Це друга за вартістю M&A на українському ринку за час повномасштабного вторгнення. І найбільше придбання оператора за 30 років існування.

Лідер українського ринку Uklon у 2024-му наростив виторг на 89%, до 1,7 млрд грн, за даними YouControl. Компанія працює у 27 містах України та має понад 100 000 водіїв. У 2024-му вона здійснила понад 100 млн поїздок і понад 3 млн доставок, зазначається у пресрелізі. 

Uklon має також один закордонний ринок – Узбекистан. Навесні 2024-го компанія пішла з ринку Азербайджану через регуляторні причини.

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