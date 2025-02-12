Посланець Трампа під час візиту в Росію зустрічався з Путіним. Що про це пишуть західні ЗМІ

Спеціальний представник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф, ймовірно, провів зустріч з російським президентом Володимиром Путіним під час свого візиту до Москви. Про це повідомив журналіст Fox News Шон Хенніті, пише Washington Post 12 лютого.

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Зустріч Віткоффа та Путіна тривала три з половиною години й стосувалася звільнення Марка Фогеля і обговорення питання війни в Україні, пише видання.

The New York Times, посилаючись на джерела, повідомляє, що перед поїздкою до Москви Віткофф провів переговори з близькими соратниками Путіна та обговорював війну в Україні з представниками Саудівської Аравії та Катару.

Контекст

У листопаді 2024 року The Washington Post повідомила, що Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним одразу після своєї перемоги на виборах. За інформацією джерел, Трамп закликав кремлівського лідера «не ескалювати війну».

Президент України Володимир Зеленський в інтервʼю Reuters повідомив, що його команда щодня підтримує контакт з представниками Трампа. Він підкреслив необхідність особистої зустрічі з американським лідером перед його переговорами з Путіним, зазначивши, що без цього діалог виглядатиме «як обговорення України без України».

Зеленський також зазначив про регулярні консультації з радниками Трампа щодо безпекових гарантій для України і підкреслив готовність укласти угоду, якщо вона буде вигідною. «Ми готові до угоди, але не хочемо «віддавати» наші ресурси. Ми хочемо створити взаємовигідне партнерство», – заявив президент, додавши, що США мають стати головним союзником України в цих проєктах.

Минулого тижня Трамп заявив про зацікавленість в укладенні угоди з Україною щодо рідкісноземельних металів та інших ресурсів в обмін на постачання зброї. Пізніше він уточнив, що Київ «у принципі погодився» на угоду вартістю $500 млрд. Трамп не виключив можливості зустрічі з Зеленським цього тижня у Вашингтоні.

Президент США Дональд Трамп зустрівся з Марком Фогелем, колишнім співробітником посольства США, якого в Росії засудили до 14 років увʼязнення за контрабанду наркотиків. Згідно з CNN, Трамп заявив, що звільнення Фогеля може стати важливим кроком до завершення війни в Україні.