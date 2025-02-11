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Трамп заявив, що відправив міністра фінансів для переговорів із Зеленським

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Президент США Дональд Трамп заявив, що відправив міністра фінансів США Скотта Бессента в Україну для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Про це написав він у Truth Social 11 лютого.

Деталі 

  • «Я відправляю міністра фінансів Скотта Бессента в Україну для зустрічі з президентом Зеленським. Ця війна ПОВИННА і СКОРО ЗАКІНЧИТЬСЯ – забагато смертей і руйнувань», – написав Трамп. 
  • Раніше Bloomberg повідомляв, що Бессент планує відвідати Україну цього тижня для початкових переговорів про забезпечення доступу США до рідкісноземельних ресурсів в обмін на військову допомогу.
  • Очікується, що глава американського Мінфіну стане першим членом адміністрації Дональда Трампа, який відвідає Україну.

Контекст 

У листопаді 2024 року The Washington Post повідомила, що Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним одразу після своєї перемоги на виборах. За даними джерел, Трамп закликав кремлівського лідера «не ескалювати війну».

Президент України Володимир Зеленський в інтервʼю Reuters зазначив, що його команда щодня підтримує звʼязок із представниками Трампа. Він підкреслив важливість особистої зустрічі з американським лідером перед його переговорами з Путіним, зазначивши, що без цього діалог виглядатиме «як обговорення України без України».

Зеленський повідомив про регулярні консультації з радниками Трампа щодо безпекових гарантій для України та наголосив на готовності до укладення угоди, якщо вона буде вигідною. «Ми тільки за угоду, але ми не пропонуємо «віддавати» свої ресурси, а хочемо створити взаємовигідне партнерство», – зазначив президент. Він додав, що США мають отримати пріоритет у розвитку цих проєктів як головний союзник України.

Минулого тижня Трамп заявив, що зацікавлений в укладанні з Україною угоди щодо рідкісноземельних металів та інших ресурсів в обмін на постачання зброї. Пізніше він додав, що Київ «у принципі погодився» на укладення «угоди» вартістю $500 млрд. Трамп не виключив можливості зустрічі з Зеленським цього тижня у Вашингтоні. 

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