Група Starlight Media збільшила виторг digital-напрямку за останні два роки до 500 млн грн

Виторг digital-напрямку медіагрупи Starlight Media зріс за останні два роки до 500 млн грн. Про це на заході «Forbes Tech 2024» повідомив СЕО Starlight Production та Starlight Digital Віталій Гусєв.

Ключові факти

Зараз лише Youtube-доходи розважального контенту Starlight Media склали більше 300 млн грн, сказав Віталій Гусєв. За його словами, загальний виторг digital-напрямку медіагрупи зріс до 500 млн грн.

За неповний 2024 рік кількість переглядів найбільших YouTube-каналів Starlight Media сягнула 4 млрд, третина з яких – з-за кордону.

У медіагрупі зараз працює понад 100 YouTube-каналів, які мають більше 50 млн підписників, каже Гусєв.

Контекст

Серед великих медіагруп за виторгом у 2023 році Starlight Media залишилася лідером. Її виторг зріс на 52% – до 3,2 млрд грн у порівнянні з падінням на 65% у 2022 році (2,1 млрд грн).

Сукупний прибуток телеканалів ICTV та СТБ склав 121,4 млн грн. Водночас збиток «Нового каналу» знизився на 89,4% до 31,3 млн грн.

Компанія збільшила доходи від диджиталу у пʼять разів, казав Forbes СЕО Starlight Media Олександр Богуцький у листопаді 2023 року. «Зараз абсолютним гаслом всіх підрозділів є: $100 – це завжди $100, і треба 10 разів по $100, а не раз по $1000», – зазначав Богуцький.

У 2023 році Starlight Media вдалося повернути раніше скорочену зарплату менеджерів. За словами Богуцького, рекламодавці, які вийшли з рекламними роликами, зараз продають краще, ніж до війни.