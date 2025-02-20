Індекс WIG Ukraine на Варшавській фондовій біржі впав після критики Трампа в бік Зеленського

Стрімке зростання східноєвропейських активів різко припинилося через критику президента США Дональда Трампа на адресу України та президента Володимира Зеленського, ці висловлювання поставили під сумнів перспективи мирного процесу, пише Bloomberg 20 лютого. Облігації України, валюти країн Центральної та Східної Європи і українські акції на Варшавській біржі різко впали.

Ключові факти

Індекс українських компаній, що котируються на Варшавській фондовій біржі, виріс на приголомшливі 83% з початку року до 18 лютого, але впав на 15% за останні два дні. Станом на 20 лютого він становить 517,4 пункта, порівняно із піковим значенням у 607,3 у вівторок.

Інфографіка: Bloomberg

Різка критика Трампом України і одночасне відновлення звʼязків США з Росією сприяли розпродажу валют на сході Європейського Союзу, які були на підйомі до цього тижня. Акції, що піднялися, також показали різкий розворот.

«Ралі було величезним, що ясно показує, що ринок налаштований більш оптимістично щодо мирної угоди, ніж політики», – сказав Лутц Ремейєр, головний інвестиційний директор Capitulum Asset Management GmbH.

Доларові облігації України перервали тижневе зростання і стали відстаючими на ринках, що розвиваються, а угорський форинт у середу показав найбільше падіння щодо євро з початку січня.

Аналітики Erste Bank у Відні заявили, що валюти країн ЦСЄ «змінили тенденцію», назвавши «слова Трампа та оцінку України» серед глобальних факторів, що впливають на них, поряд із прогнозами та тарифами ФРС.

Доларові облігації України принесли 60% прибутку 2024 року і вже перебували на двозначній території цього року до розвороту цього тижня. Вони, як і раніше, приносять у чотири рази більше прибутку, ніж у середньому по країнах, що розвиваються, згідно з індексом Bloomberg.

Будь-які прямі звʼязки з оточенням Трампа, однак, все ще допомагають отримувати позитивний прибуток у деяких нішах. Акції угорської 4iG Nyrt. підскочили на 34% за два дні до рекордного максимуму на ставках на те, що телекомунікаційна компанія може готувати ділову угоду з SpaceX Ілона Маска.

Словаччина, яка відмовилася від військової допомоги Україні та пообіцяла відновити відносини з Росією, також залучила рекордний попит з боку інвесторів на продаж облігацій єдиним траншем 19 лютого, незважаючи на побоювання щодо політичної нестабільності та державних фінансів країни.

Контекст

18 лютого в Ер-Ріяді пройшли перемовини між РФ та США, які тривали 4,5 години. Сторони домовилися, що групи переговорників РФ та США «вступлять у контакт» щодо питання війни України. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не визнаватиме будь-які домовленості, прийняті США та РФ без участі України.

Індекс WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі зростав на фоні новин про можливість мирних переговорів.

Ввечері 18 лютого Трамп сказав, що Росія вимагає проведення виборів в Україні, і це «обʼєктивна ситуація». Трамп заявив, що рейтинг Зеленського начебто вже впав до 4%. «Я думаю, що якщо сідати за стіл, то тут вже й український народ вирішить, що давно не було виборів. Це не Росія каже Україні, що треба вибори, це обʼєктивна ситуація», – сказав він.

Також він наголосив, що українці нібито могли зробити так, щоб війна не починалась. Він не уточнив, як саме можна було це зробити. «Ви вже там перебуваєте три роки. Ви повинні були закінчити це за три роки. Вам не слід було цього починати», – сказав Трамп.

19 лютого президент США Дональд Трамп назвав Володимира Зеленського «диктатором без виборів» через відмову від проведення голосування під час війни. За його словами, Зеленський нібито вмовив США витратити $350 млрд, щоб вступити у війну, яку «неможливо виграти».