Индекс WIG Ukraine на Варшавской фондовой бирже упал после критики Трампа в сторону Зеленского

Стремительный рост восточноевропейских активов резко прекратился из-за критики президента США Дональда Трампа в адрес Украины и президента Владимира Зеленского, эти высказывания поставили под вопрос перспективы мирного процесса, пишет Bloomberg 20 февраля. Облигации Украины, валюты стран Центральной и Восточной Европы и украинские акции на Варшавской бирже резко упали.

Ключевые факты

Индекс украинских компаний, котирующихся на Варшавской фондовой бирже, вырос на ошеломляющие 83% с начала года по 18 февраля, но упал на 15% за последние два дня. По состоянию на 20 февраля он составляет 517,4 пункта по сравнению с пиковым значением в 607,3 во вторник.

Инфографика: Bloomberg

Резкая критика Трампом Украины и одновременное восстановление связей США с Россией привели к распродаже валют на востоке Европейского Союза, которые были на подъеме до этой недели. Поднявшиеся акции также показали резкий разворот.

«Ралли было огромным, что ясно показывает, что рынок настроен более оптимистично по мирному соглашению, чем политики», – сказал Лутц Ремейер, главный инвестиционный директор Capitulum Asset Management GmbH.

Долларовые облигации Украины прервали недельный рост и стали отстающими на развивающихся рынках, а венгерский форинт в среду показал наибольшее падение по отношению к евро с начала января.

Аналитики Erste Bank в Вене заявили, что валюты стран ЦВЕ «изменили тенденцию», назвав «слова Трампа и оценку Украины» среди влияющих на них глобальных факторов наряду с прогнозами и тарифами ФРС.

Долларовые облигации Украины принесли 60% прибыли в 2024 году и уже находились на двузначной территории в этом году до разворота на этой неделе. Они по-прежнему приносят в четыре раза больше прибыли, чем в среднем по развивающимся странам, согласно индексу Bloomberg.

Любые прямые связи с окружением Трампа, однако, все еще помогают получать положительную прибыль в некоторых нишах. Акции венгерской 4iG Nyrt. подскочили на 34% за два дня до рекордного максимума на ставках на то, что телекоммуникационная компания может готовить деловое соглашение с SpaceX Илона Маска.

Словакия, отказавшаяся от военной помощи Украине и пообещавшая возобновить отношения с Россией, также привлекла рекордный спрос со стороны инвесторов на продажу облигаций единственным траншем 19 февраля, несмотря на опасения по поводу политической нестабильности и государственных финансов страны.

Контекст

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры между РФ и США, которые длились 4,5 часа. Стороны договорились, что группы переговорщиков РФ и США вступят в контакт по вопросу войны Украины. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не будет признавать какие-либо договоренности, принятые США и РФ без участия Украины.

Индекс WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже рос на фоне новостей о возможности мирных переговоров.

Вечером 18 февраля Трамп сказал, что Россия требует проведения выборов в Украине, и это объективная ситуация. Трамп заявил, что рейтинг Зеленского вроде бы уже упал до 4%. «Я думаю, что если садиться за стол переговоров, то здесь уже и украинский народ решит, что давно не было выборов. Это не Россия говорит Украине, что нужны выборы, это объективная ситуация», – сказал он.

Также он подчеркнул, что украинцы вроде бы могли сделать так, чтобы война не начиналась. Он не уточнил, как можно было это сделать. «Вы уже там три года. Вы должны были закончить это через три года. Вам не следовало этого начинать», – сказал Трамп.

19 февраля президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского «диктатором без выборов» из-за отказа от проведения голосования во время войны. По его словам, Зеленский якобы уговорил США потратить $350 млрд, чтобы вступить в войну, которую «невозможно выиграть».