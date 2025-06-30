Міністерство оборони пропонує зміни до законодавства, що передбачають 12-місячну відстрочку від мобілізації для добровольців, які відслужили за «Контрактом 18–24». Відповідний законопроєкт уряд схвалив на засіданні 27 червня.

Деталі

Раніше після звільнення з військової служби таких громадян могли взяти на військовий облік і одразу призвати знову. Поправки до Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» мають усунути цю невизначеність, вважають автори ініціативи.

Гарантована законодавчо відстрочка надасть можливість добровольцям відпочити та, за потреби, пройти необхідну медико-соціальну реабілітацію, зазначають в Міноборони.

Контекст

У лютому Міноборони офіційно розпочало проєкт «Контракт 18–24». Це добровільна ініціатива для українців віком 18–24 роки, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік.

Проєкт пропонує додаткову фінансову винагороду, професійний вишкіл за участі інструкторів із бойовим досвідом та соціальні гарантії.

Для контрактників передбачені 45 днів базової підготовки, 14 днів фахової і 14 днів адаптації в бригаді.

На фронті відбуватимуться частіші ротації військових завдяки добровольцям-контрактникам віком від 18 до 24 років, заявляв речник Міноборони Дмитро Лазуткін. За його словами, контрактники служитимуть у частинах на лінії зіткнення і на найбільш ризикованих посадах.