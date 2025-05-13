Карпати й Одеса – головні напрямки. Як і де планують відпочивати українці цього літа

Переважна більшість українців (85%) планує відпочинок цього літа в Україні, 75,7% оберуть для цього Карпати. Комфорт, ціна і локація – основні критерії вибору готелю, свідчать дані опитування Ribas Hotels Group та Ribas Invest.

Ключові факти

85% респондентів планують відпочинок в Україні, ще близько 29% – за кордоном. Лише 3,6% цього літа не мають туристичних планів, йдеться в дослідженні.

Головні напрямки сезону – Карпати (75,7%) й Одеса (48,5%). Також зростає інтерес до Львова (21,3%) та Київської області (16,9%).

Найважливіші критерії при виборі готелю: комфортні умови (84,8%), вигідна ціна (71%) та зручна локація (67,4%). Відповідно, основні бар’єри – висока ціна (74,6%) і низький рівень комфорту (71,7%).

«Цього сезону ми бачимо чіткий зсув у пріоритетах туристів: головним стає не лише локація, а й повний комфорт і якість сервісу», – коментує засновник групи компаній Ribas Hotels Group Артур Лупашко. Цього року Карпати обрали понад 75% опитаних, і вже є підвищена динаміку бронювань у регіоні, додає він.

Після пікової завантаженості у Буковелі (75%) та Одесі (70%) минулого літа 2025 рік може зрости на 7–13% завантаженості, за даними Ribas Hotels Group. Очікується, що середній чек у прибережних регіонах зросте на 20%, тоді як Буковель дещо скоригує тарифи вниз (-15%) через конкуренцію між напрямками.

Найпопулярніші види активностей – прогулянки на природі (75,4%), пляжний відпочинок (69,6%), SPA-процедури та гастротуризм. Туристи все частіше обирають сімейні подорожі (67,4%) або поїздки з дітьми (54,3%), а формат «поїхати самому» набирає обертів (8,7%).

Вже у квітні готелі мережі Ribas Hotels зафіксували близько 20% завантаження на червень-серпень, що вказує на відновлення практики раннього бронювання. У Буковелі торік більшість бронювань здійснювалися за 8–14 днів до заїзду, тоді як по Одесі очікується збільшення середньої тривалості перебування до 5–8 днів.

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Контекст

В Україні працює близько 1700 готелів, це 42% від усіх колективних засобів розміщення, за даними Ribas Hotels Group.

У 2024 році готелі Одеси були заповнені на 34% (проти 26% у 2023 році), Буковелю – на 56% (проти 57% у 2023-му), Львова – 49% (проти 52% у 2023-му), Києва – 42% (проти 30% у 2023-му), за даними проєкту готельної аналітики Hotel Matrix.