Карпаты и Одесса – главные направления. Как и где планируют отдыхать украинцы этим летом

Подавляющее большинство украинцев (85%) планирует отдых нынешним летом в Украине, 75,7% выберут для этого Карпаты. Комфорт, цена и локация – основные критерии выбора гостиницы, свидетельствуют данные опроса Ribas Hotels Group и Ribas Invest.
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Ключевые факты
- 85% респондентов планируют отдых в Украине, еще около 29% – за границей. Только 3,6% этим летом не имеют туристических планов, говорится в исследовании.
- Главные направления сезона – Карпаты (75,7%) и Одесса (48,5%). Также растет интерес ко Львову (21,3%) и Киевской области (16,9%).
- Важные критерии при выборе отеля: комфортные условия (84,8%), выгодная цена (71%) и удобная локация (67,4%). Соответственно, основные барьеры – высокая цена (74,6%) и низкий уровень комфорта (71,7%).
- «В этом сезоне мы видим четкий сдвиг в приоритетах туристов: главным становится не только локация, но и полный комфорт и качество сервиса», – комментирует основатель группы компаний Ribas Hotels Group Артур Лупашко. В этом году Карпаты выбрали более 75% опрошенных, и уже повышена динамика бронирований в регионе, добавляет он.
- После пиковой загруженности в Буковеле (75%) и Одессе (70%) прошлым летом 2025 год может возрасти на 7–13% загруженности, по данным Ribas Hotels Group. Ожидается, что средний чек в прибрежных регионах вырастет на 20%, в то время как Буковель несколько скорректирует тарифы вниз (-15%) из-за конкуренции между направлениями.
- Самые популярные виды активностей – прогулки на природе (75,4%), пляжный отдых (69,6%), SPA-процедуры и гастротуризм. Туристы все чаще выбирают семейные путешествия (67,4%) или поездки с детьми (54,3%), а формат «поехать самому» набирает обороты (8,7%).
- Уже в апреле отели сети Ribas Hotels зафиксировали около 20% загрузки на июнь-август, что указывает на восстановление ранней практики бронирования. В Буковеле в прошлом году большинство бронирований осуществлялось за 8–14 дней до заезда, в то время как по Одессе ожидается увеличение средней продолжительности пребывания до 5–8 дней.
Контекст
В Украине работает около 1700 отелей, это 42% всех коллективных средств размещения, по данным Ribas Hotels Group.
В 2024 году гостиницы Одессы были заполнены на 34% (против 26% в 2023 году), Буковеля – на 56% (против 57% в 2023-м), Львова – 49% (против 52% в 2023-м), Киева – 42% (против 30% у 2023-му), по данным проекта гостиничной аналитики Hotel Matrix.
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