«Киевстар» увеличил долю в медицинском сервисе Helsi до 97,99%

Ключевые факты

«Киевстар» подписал соглашение об увеличении доли владения корпоративными правами компании Helsi с 69,99% до 97,99%.

Сумма сделки – $10,5 млн, сообщил «Киевстар» по запросу Forbes Ukraine.

«Инвестиция в Helsi является очередным шагом к выполнению инвестиционных обязательств Veon, материнской компании «Киевстар», в размере $1 млрд в экономику Украины в течение 2023–2027 годов», – отмечается в пресс-релизе.

Подписание соглашения не отразится на операционной деятельности Helsi. Компания сохраняет действующую модель управления под руководством соучредителей Евгения Донца и Евгения Губича. У каждого из них остается по 1% акций Helsi, свидетельствует YouControl.

Еще один соучредитель проекта Helsi Самвел Акобян сохранит стратегическое присутствие в наблюдательном совете.

«Новый этап партнерства и увеличение инвестиций в Helsi позволит нам ускорить развитие новых направлений бизнеса в сфере eHealth и усилить возможности для реализации синергий», – цитируется в релизе CEO «Киевстар» Александр Комаров.

Контекст

«Киевстар» купил долю в Helsi в августе 2022-го. Сумма сделки – 555,74 млн грн. По состоянию на конец марта 2025-го оператор инвестировал в развитие Helsi около 240 млн грн.

В 2023–2024 годах годовой доход Helsi увеличился на 40% по сравнению с предыдущим годом, отмечается в пресс-релизе. К началу 2025-го в Helsi было зарегистрировано около 29 млн пациентов. С 2022 года количество пользователей приложения выросло в 2,5 раза. В марте 2025 года ежедневно через сервис создавалось около 229 000 записей к врачам, количество загрузок приложения превысило 10 млн человек. Общее количество записей на прием за 2024 год составило более 9 млн.

В течение 2024 года с Helsi сотрудничало более 1600 государственных и частных клиник. Количество медицинского персонала, использовавшего систему в 2024-м, составило более 60 000 работников по всей Украине, что на 26% больше по сравнению с 2022 годом.

В начале апреля «Киевстар» купил сервис онлайн-вызова авто Uklon за $155,2 млн. Это второй по стоимости M&A на украинском рынке за время полномасштабного вторжения. И самое большое приобретение оператора за 30 лет существования.

Оператор также подал две заявки в АМКУ на покупку сервиса бронирования лекарств Tabletki.ua, но Комитет не принял их к рассмотрению. Что строит крупнейший оператор – читайте в тексте Forbes.