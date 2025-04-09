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Кількість заблокованих накладних бізнесу скоротилася вдвічі з початку року – ДПС

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

З початку року вдвічі скоротилася кількість заблокованих накладних, з 0,76% у січні до 0,37% у квітні, повідомив очільник Державної податкової служби Руслан Кравченко 9 квітня. За його словами, у Західному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків не було жодної заблокованої накладної.

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Ключові факти

  • Кравченко заявив, що ДПС працює над зменшенням кількості заблокованих податкових накладних та виведенням підприємств з ризиків.
  • Для того, щоб максимально допомогти бізнесу в цих питаннях створили 29 консультаційних центрів у кожному регіоні, де підприємці можуть отримати роз’яснення щодо критеріїв ризиковості, правильності подання документів і механізму розблокування накладних.
  •  З початку року кількість заблокованих накладних скоротилася вдвічі, з 0,76% у до 0,37% у квітні..
  • З категорії ризикових з початку року вивели 11 400 підприємств. Наразі в цій категорії залишаються 16 000 підприємств. За словами Кравченка, ДПС продовжує роботу над зменшенням цього показника.

Контекст

Податкова накладна – це електронний документ, який подають платники ПДВ. Реєстрація податкової накладної у базі ДПС є обов’язковою умовою отримання податкового кредиту – суми, на яку платник ПДВ має можливість зменшити податкове навантаження. Для бізнесу блокування означає втрату часу та грошей.

У жовтні 2022 року Кабмін прийняв постанову №1154 та запровадив більш ретельну перевірку податкових накладних. Нові правила призвели до блокування понад 1 млн податкових накладнихБізнес скаржився, що під блокування потрапляє не тільки схемний, а й білий бізнес.

У лютому 2025-го майже вдвічі – до 0,39% – знизився показник заблокованих накладних, з початку року 9300 субʼєктів підприємництва виведені з ризикових, повідомила ДПС.

У березні Податкова ініціювала зміни до механізму зупинення реєстрації податкових накладних і вже передала свої пропозиції до Міністерства фінансів. Очікується, що зміни у постанову уряду №1165 скоротять кількість заблокованих накладних.

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