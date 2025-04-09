Китай готується стабілізувати ринки за допомогою економічних стимулів – Reuters

Найвище керівництво Китаю планує провести зустріч уже в середу, 9 квітня, на якій обговорять стимули для економіки, щоб стабілізувати ринки капіталу. Про це пише Reuters з посиланням на людей, знайомих із цими планами.

Деталі

Зустріч відбудеться на тлі запровадження Дональдом Трампом мит у 104% на китайські товари. Це перша відома публічна зустріч такого рівня після того, як Трамп минулого тижня оголосив про «взаємні» тарифи на Китай.

На зустрічі мають бути присутні високі посадовці з Державної ради та кількох урядових і регуляторних органів, кажуть співрозмовники агентства.

Очікується, що політики обговорять, як підвищити споживання всередині країни та підтримати ринки капіталу.

Один із співрозмовників додав, що, ймовірно, говоритимуть про такі заходи, як повернення податків на експорт.

Контекст

Минулого тижня Трамп оголосив про запровадження «взаємних» мит щодо іноземних торговельних партнерів США – загалом до списку потрапило 185 держав. 5 квітня набули чинності 10% імпортні тарифи США на імпорт практично з усіх зарубіжних країн. З 9 квітня запроваджуються мита у розмірі 20% і вище, зокрема для ЄС та Китаю.

8 квітня президент США анонсував торговельні переговори з партнерами. Ринки відреагували зростанням на тлі сподівань, що він може пом’якшити або скасувати підвищені мита для десятків країн. Зокрема, Трамп заявив, що шанси на торговельну угоду з Південною Кореєю «виглядають обнадійливо» після телефонної розмови з виконувачем обов’язків президента Хан Док Су. Про активний діалог із Білим домом повідомили лідери інших азійських та європейських держав.

Водночас Трамп напередодні підписав указ, який змінює з 34% на 84% американські ввізні мита на китайські товари. Таким чином, з урахуванням мит у 20%, які були введені Трампом на товари з Китаю в перший термін його президентства, сумарний тариф зростає до 104%. Указ набуває чинності 9 квітня.