Китай готується стабілізувати ринки за допомогою економічних стимулів – Reuters

Найвище керівництво Китаю планує провести зустріч уже в середу, 9 квітня, на якій обговорять стимули для економіки, щоб стабілізувати ринки капіталу. Про це пише Reuters з посиланням на людей, знайомих із цими планами.
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Деталі
- Зустріч відбудеться на тлі запровадження Дональдом Трампом мит у 104% на китайські товари. Це перша відома публічна зустріч такого рівня після того, як Трамп минулого тижня оголосив про «взаємні» тарифи на Китай.
- На зустрічі мають бути присутні високі посадовці з Державної ради та кількох урядових і регуляторних органів, кажуть співрозмовники агентства.
- Очікується, що політики обговорять, як підвищити споживання всередині країни та підтримати ринки капіталу.
- Один із співрозмовників додав, що, ймовірно, говоритимуть про такі заходи, як повернення податків на експорт.
Контекст
Минулого тижня Трамп оголосив про запровадження «взаємних» мит щодо іноземних торговельних партнерів США – загалом до списку потрапило 185 держав. 5 квітня набули чинності 10% імпортні тарифи США на імпорт практично з усіх зарубіжних країн. З 9 квітня запроваджуються мита у розмірі 20% і вище, зокрема для ЄС та Китаю.
8 квітня президент США анонсував торговельні переговори з партнерами. Ринки відреагували зростанням на тлі сподівань, що він може пом’якшити або скасувати підвищені мита для десятків країн. Зокрема, Трамп заявив, що шанси на торговельну угоду з Південною Кореєю «виглядають обнадійливо» після телефонної розмови з виконувачем обов’язків президента Хан Док Су. Про активний діалог із Білим домом повідомили лідери інших азійських та європейських держав.
Водночас Трамп напередодні підписав указ, який змінює з 34% на 84% американські ввізні мита на китайські товари. Таким чином, з урахуванням мит у 20%, які були введені Трампом на товари з Китаю в перший термін його президентства, сумарний тариф зростає до 104%. Указ набуває чинності 9 квітня.
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