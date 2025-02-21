Держсекретар США Рубіо телефонував європейським колегам після переговорів з росіянами, щоб заспокоїти – NYT

Держсекретар США Марко Рубіо провів приватні телефонні переговори з європейськими лідерами, щоб розвіяти їхні занепокоєння через нещодавню зустріч американських представників із росіянами в Ер-Ріяді. Про це пише The New York Times з посиланням на джерела.

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Рубіо запевняв європейських союзників, що переговори в Саудівській Аравії не знаменують радикальну зміну зовнішньої політики США, як дехто побоювався. Він наголосив, що зустріч була лише початковим етапом, спробою з’ясувати, чи готовий Кремль серйозно домовлятися, пише видання.

У розмовах із європейськими колегами держсекретар наголосив, що адміністрація Трампа не має наміру диктувати Україні чи Європі умови можливих угод із Росією. Рубіо пообіцяв, що санкції проти РФ не будуть зняті без суттєвих змін у діях Москви, хоча припустив можливість часткового пом’якшення окремих заходів за умови виконання Росією певних очікувань США.

Він визнав, що адміністрація усвідомлює ризик: Росія може використати ці контакти, щоб розколоти Захід або послабити свою ізоляцію. Водночас NYT зазначає, що тон Рубіо в діалозі з європейцями був стриманішим і примирливішим, ніж деякі гучні заяви інших членів команди Трампа.

Частину розмови Рубіо присвятив поясненню, чому Україна та європейські партнери не брали участі в переговорах у Саудівській Аравії. За його словами, дискусія зосереджувалася переважно на двосторонніх питаннях між США та Росією, зокрема на можливості зняття взаємних обмежень роботи посольств, які фактично припинили діяльність в обох країнах. Рубіо назвав ці переговори першим тестом намірів Росії.

Він додав, що провал у питанні посольств може свідчити про несерйозність Кремля про ширші домовленості, включно з припиненням війни в Україні. Рубіо зауважив, що за підсумками однієї зустрічі важко судити про справжні наміри росіян, але сигнали, які вони подали, виправдовують продовження діалогу.

На завершення розмови держсекретар пообіцяв інформувати союзників про подальший розвиток подій і закликав до збереження єдності.

Контекст

18 лютого в Ер-Ріяді пройшла зустріч між представниками США та Росії, яка тривала 4,5 години. За результатами переговорів сторони дійшли згоди про створення робочих груп для координації зусиль щодо врегулювання війни в Україні. Помічник президента Росії Юрій Ушаков зазначив, що йшлося про можливу зустріч Володимира Путіна з Дональдом Трампом, однак її підготовка потребує подальшої роботи делегацій. За його словами, найближчим часом така подія малоймовірна.

Держсекретар США Марко Рубіо, коментуючи підсумки діалогу, заявив, що завершення конфлікту в Україні можливе лише за умови взаємних поступок усіх сторін. Таку позицію він висловив, відповідаючи на запитання про перспективи скасування санкцій проти Росії. Американська сторона назвала переговори «конструктивними і позитивними». При цьому Рубіо підкреслив європейським союзникам, що санкції проти РФ залишаться в силі, доки Москва не продемонструє готовність припинити агресію проти України.

Журналістка Fox News Жакі Генріх із посиланням на дипломатичні джерела повідомила, що США та Росія розробили триетапний план для досягнення миру: припинення бойових дій, організація виборів і укладення мирної угоди.

Водночас президент України Володимир Зеленський скасував свій візит до Саудівської Аравії, запланований на 19 лютого, перенісши його на 10 березня. Виступаючи на пресконференції в Туреччині, він пояснив: «Щоб уникнути накладок у розкладі, я вирішив не їхати до Саудівської Аравії зараз. Ми узгодили візит на 10 березня. Американців же ми чекаємо в Києві».