КНДР передасть Росії додаткову артилерію і 150 балістичних ракет малої дальності у 2025-му – Буданов

Ключові факти

За словами Буданова, за останні три місяці Північна Корея поставила Росії близько 120 170-мм самохідних артилерійських установок M1989 Koksan та 120 240-мм реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) M-1991 і, ймовірно, поставить ще як мінімум стільки ж у майбутньому. «У них багато таких систем», – додав він.

САУ Koksan оснащені артилерійською гарматою калібру 170-мм. Версія M1989 має бортове сховище для 12 снарядів. Головною перевагою зброї є її велика дальність: стандартним снарядом можна стріляти на дальність майже 40 км або снарядом із ракетним супроводом – до 60 км.

Буданов зазначив, що більша частина цієї зброї або використовується проти військ в Україні, або для навчань у Росії.

«170-мм гармати мають потужні боєприпаси і хороші можливості, – зазначив він. – 240-мм РСЗВ – це як і будь-які інші важкі системи. Вони створюють більше проблем на передовій».

На додаток до артилерії Пхеньян, як очікується, відправить Москві в 2025 році ще 150 балістичних ракет малої дальності KN-23, сказав Буданов, при цьому минулого року було відправлено 148.

Північнокорейські війська стріляють цією зброєю як з Курської, так і з Брянської областей і продовжать навчати росіян, які тепер також запускають їх, заявив Буданов. Ці ракети, за даними видання, були вперше запущені проти України в січні 2024 року.

Контекст

Наприкінці жовтня цього року до Курської області прибуло близько 11 000 північнокорейських солдатів, які були інтегровані до підрозділів морської піхоти та повітряно-десантних військ Росії. Розвідувальні служби США та України підтверджують ці дані, інформація про втрати серед військовослужбовців КНДР раніше була відсутня.

Наприкінці листопада КНДР поставила Росії близько 50 самохідних гаубиць «Коксан» калібру 170 мм і 20 реактивних систем залпового вогню калібру 240 мм. Разом із технікою прибули й технічні фахівці, адже ці системи є нетиповими для російської армії, і їх обслуговування потребує спеціальної підготовки.

Північна Корея отримала від Росії таке необхідне їй пальне та фінансування для нарощування виробничого і військового потенціалу.

23 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що у Курській області вбито та поранено понад 3000 північнокорейських військових, є ризик відправки нових солдатів і техніки.