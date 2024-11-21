Компанія «РІЕЛ» почне будувати нові житлові комплекси сукупно на 460 000 кв. м

У 2024-2025 роках компанія «РІЕЛ» почне будувати нові проєкти сукупною площею приблизно 460 000 кв. м. З них 230 000 кв. м у Києві і майже стільки ж – у Львові, розповів власник і СЕО компанії Ростислав Мельник в інтерв’ю Forbes Ukraine .

Ключові факти

Нові житлові об’єкти у Львові – Soho на 2758 квартир і BigBen на 678 квартир, у Києві – Sister на 2635 квартир і Brother на 1289 квартир, повідомили у пресслужбі компанії.

Сукупна кількість квартир у майбутніх проєктах – 7360 квартир. Їх будуватимуть поетапно.

«Наш поточний план – тримати в девелопменті і продажах одночасно 100 000 кв. м у Києві та Львові», – розповів Мельник. З них є обʼєкти, які компанія будуватиме два роки, є – на три роки. «При зміні ринку будемо підлаштовуватися», – розповів він.

Контекст

На початок повномасштабної війни у 2022 році компанія розпочала будівництво приблизно 600 000 кв. м у Львові та Києві.

До жовтня 2024 року вона ввела в експлуатацію 520 000 кв. м, це 84% від запланованого. Залишається завершити 16%. З них у столиці компанія добудовує першу чергу ЖК Nordica і третю чергу ЖК Ok’land, які здасть у грудні. У Львові добудовує 84 000 кв. м. З них більшу частину завершить у 2025 році, повідомив Мельник.

Під час війни компанія почала будувати у Києві другу чергу ЖК Nordica Residence і Maxima Residence, у Львові – восьму чергу ЖК «Велика Британія» та Hyde Park.