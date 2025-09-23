Лише 22% українців готові платити за доступ до новинних сайтів, якщо ціна не перевищує вартість двох чашок кави – 60 грн. Більшість віддає перевагу безкоштовним джерелам інформації. Дослідження ГО «Інтерньюз-Україна» показало, як українці використовують медіа та пристрої для отримання новин, чи готові платити за новини онлайн і наскільки довіряють джерелам інформації.

Ключові факти

У 2025 році смартфон закріпився як ключовий пристрій для споживання новин серед українців. І хоча за останній рік частка зросла лише на 2%, він є основним засобом доступу до інформації для 86% українців.

Telegram продовжує бути основною соціальною платформою як для спілкування, так і для отримання новин (81% і 72% відповідно). TikTok показує суттєве зростання і залученої до користування аудиторії (від 27% 2024-го до 30% 2025-го), і споживачів новин у мережі (від 4% 2024-го до 6% 2025-го). Водночас споживання новин у Viber стало менше (від 12% 2024-го до 9% 2025-го).

Серед Telegram-каналів найчастіше читають «Труха Україна», «ТСН новини», «Суспільне Новини». При цьому читачів «Труха Україна» зросло з 14% 2024-го до 20% 2025-го. Серед YouTube-каналів – ТСН, «24 канал» та Espreso.

Серед загальнонаціональних сайтів новин найчастіше згадували Ukr.net, «Українська правда» та ТСН. Серед телеканалів – 1+1, ICTV та СТБ. Серед радіо – «Українське радіо», Хіт FM, Люкс FM.

Серед лідерів думок найчастіше згадували Сергія Стерненка, Ігора Лаченкова, Сергія Притулу, Дмитра Гордона.

Найбільш надійними джерелами інформації респонденти вважають родину та друзів. Серед органів державної влади найбільше довіряють генштабу ЗСУ та міноборони. Соцмережам та медіа довіряють більше половини опитаних.

30% опитаних підтримують можливу заборону чи обмеження доступу, найчастіше вказуючи TikTok і Telegram як мережі, які варто врегулювати.

Майже кожен четвертий респондент отримував новини іноземною мовою, а серед молоді 26-35 років цей показник сягає 40%. Серед згадок іноземних медіа переважають BBC та CNN.

53% українців дивляться телемарафон «Єдині новини». Щотижнева аудиторія становить 42%, ще 11% переглядають новини телемарафону кілька разів на місяць або рідше. 38% респондентів, обізнаних про телемарафон, довіряють новинам, які в ньому транслюються.

Понад 50% стикалися з дезінформаційними наративами, з яких 45% вважали їх правдоподібними.

11% респондентів зазначили, що особисто споживають російські медіа. Основною мотивацією для використання таких джерел опитувані називали бажання зрозуміти, що говорять про Україну – 46 %, а також отримати альтернативний погляд – 22 %.

Методологія

Дослідження «Українські медіа: споживання новин і довіра у 2025 році» аналізує, як українці отримують новини, довіряють джерелам інформації та сприймають дезінформацію під час війни.

Дослідження тривало від травня до серпня 2025 року й включало якісний та кількісний етап. Загальна вибірка: 1649 інтервʼю. Особи, які виїхали за кордон, в опитуванні участь не брали.