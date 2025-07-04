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Ілон Маск знову порушив тему створення нової партії у США: запустив опитування в День незалежності

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Голова Tesla та SpaceX Ілон Маск запустив у соцмережі X опитування щодо того, чи варто створити Партію Америки, яка може стати політичною альтернативою республіканцям і демократам.

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Деталі

  • «День незалежності – саме час запитати себе, чи хочете ви незалежності від двопартійної (дехто сказав би «однопартійної») системи!» – йдеться у дописі від 4 липня.
  • На думку мільярдера, нова політична сила могла б змінити баланс сил у Конгресі, якщо зосередить зусилля лише на кількох ключових округах.
  • Він вважає, що одним зі способів досягти цього було б «зосередити увагу лише на двох-трьох місцях у Сенаті та 8–10 округах у Палаті представників».
  • «Враховуючи мінімальні законодавчі рамки, цього було б достатньо, аби стати вирішальним голосом щодо спірних законів, гарантуючи, що вони відповідають істинній волі народу», – написав Маск.
Ілон Маск знову порушив тему створення нової партії у США: запустив опитування в День незалежності /Фото 1

Контекст

Мільярдер активно критикує затверджений Конгресом США «один великий красивий закон» Дональда Трампа, який передбачає масштабні податкові пільги, зростання держборгу та скорочення соціальних програм. 

Раніше він пригрозив створенням нової партії, якщо документ буде остаточно ухвалено. Маск уже витратив сотні мільйонів доларів на політичні кампанії та має значний вплив на частину республіканського електорату. Його ідеї можуть ускладнити виборчу стратегію чинної влади і традиційних партій напередодні виборів до Конгресу 2026 року.

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